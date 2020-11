NEJ v kvalifikaci jednadvacítky: střelec Krejčí i skotská lekce

Co byly zásadní body kvalifikace EURO hráčů do 21 let ze strany české reprezentace? • FOTO: Martin Gregor

Desátého prosince se bude losovat EURO jednadvacítek – s Českem v osudí, nebo bez? Odpověď na žhavou otázku může přijít dnes: pokud Skotsko nevyhraje v Řecku, Češi postoupí z prvního místa. Šanci můžou mít i z druhé příčky, ale museli by se vejít mezi pět nejlepších. Ať už bude osud Lvíčat jakýkoliv, deník Sport vybral zásadní body kvalifikačního boje.