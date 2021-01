Kouč Krejčí vyhlíží EURO U21: Z téhle generace mám slzy na krajíčku

Čeští fotbalisté do jednadvaceti let slaví postup na EURO • Ondřej Bičiště/MAFRA/Profimedia

Rok 2021, rok naděje? Platí to i pro fotbal. Loni se velké turnaje kvůli pandemii koronaviru nehrály, zato letos má být fotbalové menu pestré. Už za necelé tři měsíce začne EURO jednadvacítek: Češi ve slovinském Celje narazí na Itálii, hostitele a Španělsko. „Bude to svátek, na tenhle turnaj jsem myslel i o Vánocích,“ říká trenér Karel Krejčí v rozhovoru pro iSport Premium.

Tahle parta umí nadchnout. Brankář Martin Jedlička bývá neprůstřelný, lídři Matěj Chaluš s Michalem Sadílkem propotí dres do posledního vlákna a pak rozebírají zápasy v libereckém bytě, útočník Ondřej Šašinka se trefí ve chvíli, kdy je to nejvíc potřeba... „Z toho, co tahle generace dokázala, mi jde mráz po zádech,“ vypráví kouč Karel Krejčí.

Kde je jejich strop? Jedlička a spol. hráli na EURO sedmnáctek a devatenáctek a koncem března je čeká mistrovství Evropy jednadvacítek. Už chápete, proč jim Krejčí a jeho pobočníci na konci povedené kvalifikace nechali sestříhat DVD s názvem „Příběh nekončí“?

„Snad neskončí ani v březnu,“ doufá trenér. Abyste rozuměli: šampionát jednadvacítek se bude poprvé hrát na dvě poloviny, po březnových základních skupinách bude zkraje června následovat play off.

Má cenu bavit se o svátcích, když vás ani ne za tři měsíce čekají další, tentokrát fotbalové?

„Vánoce jsem si užil s rodinou, ale měl jsem i spoustu fotbalových myšlenek. Znáte rčení: Uteče to jako voda? To je přesně náš případ. V polovině ledna se znovu rozehraje liga a pak už to půjde hodně rychle.“

Co chcete do turnaje stihnout?

„Pokud to půjde, rád bych někam vycestoval a rozšířil si obzory. Třeba v anglickém Swindonu máme dvacetiletého Matěje Kováře, o rok mladší záložník Žambůrek hostuje ve Shrewsbury... Jestli se nezavřou hranice a nebudu muset absolvovat kolotoč karantén, mohl bych pár destinací objet.“

Vraťme se na chvíli k prosincovému losu, který vám přisoudil Itálii, Slovinsko a Španělsko. Proč jste týmovou tipovačku přehodil na manželku?

„Já to tolik neprožíval. Byl jsem rád, že jsme se na EURO vůbec dostali. Rodina za mnou přijela už před pěti lety na jeden zápas mistrovství Evropy dospělých do Francie a manželka sledovala los i teď. Já v tipovačkách nemám moc štěstí, ale žena trefila aspoň Itálii. Fyzioterapeut Michal Rukavička uhodl všechny tři soupeře a bral bank.“

Už sbíráte informace o soupeřích?

„Jasně, nemáme moc času. Už v kvalifikaci jsme s realizákem najeli na model, který hráčům vyhovuje. Do mailu dostávají textové informace i video, každý detail se hodí. Příprava má klidně šest až osm stránek.“

Co všechno se tam vejde?

„Pravděpodobná sestava, charakteristika každého hráče včetně obranné i útočné fáze, standardek... Já nachystám