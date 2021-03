Češi pro EURO očima Jedličky: Škubánek, DJ, introvert a děťátko

Kdo je v české jednadvacítce deťátko, kdo DJ a kdo největší introvert? O svých parťácích na EURO mluví brankář Martin Jedlička: druhý nejstarší hráč týmu a protřelý mládežnický reprezentant, patnáctiletý na podzim 2013. Článek vznikal pro Sport Magazín, jehož uzávěrka byla ještě před zveřejněním finální nominace, v našem přehledu jsou vypíchnuti hráči, kteří měli do nominace nejblíž.

„Pohodový kluk, kliďas, vždycky je pozitivní. Prosadil se i v Portugalsku; po přestupu bojoval a věřil, že se do brány dostane. Blázen do PlayStationu, FIFU má v malíku.“

Narozen: 2. října 1998 (22 let) Klub: Vitoria Guimaraes (Portugalsko) Bilance v U21: 5 zápasů/3 inkasované góly

Narozen: 24. ledna 1998 (23 let) Klub: Dunajská Streda (Slovensko) Bilance v U21: 10 zápasů/6 inkasovaných gólů

Narozen: 7. září 1998 (22 let) Klub: Emmen (Nizozemsko), hostování z Baníku Ostrava Bilance v U21: 13 zápasů/0 gólů

„S Chalim jsem zažil tři angažmá, je to fajn parťák. Super kapitán a pravá ruka trenéra, roky neúnavně stmeluje tým. Když na srazu výjimečně chybí, hned je to znát.“

Narozen: 2. února 1998 (23 let) Klub: Slovan Liberec Bilance v U21: 14/0

Narozen: 12. května 1998 (22 let) Klub: Jablonec Bilance v U21: 13/1

Narozen: 18. dubna 1999 (21 let) Klub: Sparta Praha Bilance v U21: 11/0

„Obrovský profík, nepodcení vůbec nic. Malý, ale šikovný, zkrátka vysavač. Je emotivní, když se vyhraje, i když to nevyjde. Nechce prohrát ani nohejbal po tréninku.“

Narozen: 31. května 1999 (21 let) Klub: Slovan Liberec, hostování z PSV Eindhoven (Nizozemsko) Bilance v U21: 12/0

Narozen: 11. března 1998 (23 let) Klub: Viktoria Plzeň Bilance v U21: 12/2

FILIP HAVELKA

Narozen: 21. ledna 1998 (23 let)

Klub: České Budějovice, hostování ze Sparty

Bilance v U21: 11/0

Očima Martin Jedličky:

„Fíla je velký dříč, poctivec a hlavně drží týmovou kasu. Píše si všechno do telefonu a poctivě to vybírá. Nikomu nic neodpustí. Kdo nezaplatí, toho uhání až do konce srazu.“