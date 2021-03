Jedlička po konci na EURO: Byla to dlouhá cesta, teď jsme smutní

Jednička české reprezentace do 21 let Martin Jedlička • Profimedia.cz

Reprezentace do 21 let na ME končí • Reuters

Co vám běželo hlavou, když jste naposledy odcházel ze hřiště?

„Byl jsem smutný, protože končíme. Byla to dlouhá cesta, kterou jsme si chtěli prodloužit ještě v květnu o play off. I tak to pro nás byla dobrá zkušenost, každý teď z toho musíme vytěžit co nejvíc.“

Co proti Španělsku rozhodlo?

„Kvalita, Španělé jsou fotbalová velmoc. My jsme měli dobré nějaké pasáže – hlavně na konci prvního poločasu, kdy jsme Španělsko zatlačili. Ve druhé půli jsme prvních patnáct, dvacet minut chtěli přežít tlak, což se povedlo, ale pak Španělé ukázali svoje zbraně. Dvakrát udeřili a rozhodli zápas.“

Znali jste průběžný výsledek souběžně hraného zápasu Itálie se Slovinskem? Italové už po první půli vedli 3:0, což znamenalo, že nutně musíte vyhrát.

„Myslím, že kluci to nevěděli, ale já to věděl. Ale i k remíze se Španělskem by se musela sejít strašná shoda náhod. Na Itálii jsme se neohlíželi, koukali jsme se sami na sebe.“

Jak to po zápase vypadalo v kabině?

„Všichni jsme byli zklamaní. Něco jsme spolu zažili, naše parta byla třikrát na EURO a v devatenáctkách jsme došli do semifinále, což v českých poměrech dokáže málokdo. Odsud odjíždíme s hlavou vztyčenou: i když jsme nepostoupili, neznamená to, že nemáme kvalitu.“

Co vás nejvíc mrzí? Je to třeba předchozí remíza se Slovinskem?

„Nejvíc mě mrzí to, že tahle parta končí. Je pozdě se ohlížet na to, jestli jsme s někým mohli bodovat, nebo ne. Zažili jsme nespočet dobrých zápasů a nepodceňoval bych ani Slovinsko. Kdybychom proti němu vyhráli, dýchalo by se nám líp, ale my hráči i realizák jsme tlak zvládali dobře a je škoda, že jsme neporazili Španělsko, byla by to krásná odpověď do Česka.“

Mimochodem, nepomohl by vám klasický formát EURO se skupinou a play off v jednom termínu plus přípravný kemp? Na ladění detailů a testovací zápasy před turnajem tentokrát nebyl čas.

„Po ročním lockdownu jsme byli rádi, že vůbec můžeme hrát na EURO alespoň takhle klasicky. Jeli jsme se sem s tím poprat, nevyšlo to, ale i tenhle turnaj nám pomůže do zbytku našich kariér. Asi se už moc hráčům nepoštěstí hrát proti Španělsku či Itálii, musíme toho využít.“