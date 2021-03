iSport podcast: Krejčímu chybí ambice a herní projev. Lvíčata mají na víc

Ve druhé části nového vydání pořadu iSport TV se věnujeme i malému Euru, na kterém zatím jednadvacítka zůstává výkonnostně za očekáváním. Měl by mít trenér Karel Krejčí s týmem větší ambice a proč jdou herní a taktické nedostatky za koučem? Je pravda, že týmu scházejí rozdíloví hráči, jak sám říká a že je obrovský úspěch už samotný postup na mistrovství Evropy? A má na to, aby se dostal do závěrečné fáze šampionátu?

O tom všem v novém iSport podcastu diskutují redaktoři deníku Sport a iSport.cz Jakub Dvořák a Matěj Karmazín. Moderuje Martin Vait. Všechny díly iSport podcastu najdete na iSport.cz/podcasty, na YouTube kanále deníku Sport a ve všech podcastových aplikacích včetně Spotify nebo Apple a Google Podcasts.

0:00 Dostává se česká reprezentace zpátky mezi elitu?

14:09 Dostávají se Čelůstka, Dočkal nebo Pavelka na vedlejší kolej a měl by tým jet co nejvíc podle slávistické šablony?

26:50 Co stojí za podivnou situací a Ondřejem Kúdelou a mění se kouč Šilhavý?

37:22 Proč jsou výkony jednadvacítky rozhárané a měl by tým předvádět lepší výkony?