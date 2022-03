Z náhradníka reprezentant. Valentu čeká debut za lvíčata: EURO je lákadlo

Když si v úterý pročítal nominaci jednadvacítky, ve výčtu záložníků mu stačilo očima sjet na předposlední řádek: Matěj Valenta. „Byl jsem trochu překvapený, ale taky jsem poslední dobou hrál docela dobře, ne?“ poví budějovický defenzivní záložník. Ještě na podzim byl většinou žolíkem, ovšem na jaře pravidelně nastupuje vedle mazáka Jakuba Hory.

Kolik se vám sešlo gratulací k premiérové pozvánce do jednadvacítky?

„Docela dost, i kluci v kabině si všimli. Taky mě čeká povinný příspěvek do týmové kasy. Gratuloval mi i kouč Horejš: myslím, že je za mě rád. V Budějovicích jsem rok a půl a nominace do repre je i trenérova zásluha. Pro mě je nároďák nejvíc, co může být.“

Tušíte, jak složité bude prosadit se do sestavy v sehraném týmu? Jednadvacítka už má za sebou šest kvalifikačních zápasů na EURO.

„Jasně, kluci si na sebe zvykli, ale taky je tam pár absencí kvůli zraněním. Věřím, že dostanu prostor, i kvůli tomu si mě trenér Suchopárek snad vybral. Těším se i na cestování, Albánie a Andorra jsou zajímavé destinace.“

A co takhle Rumunsko a Gruzie, kde se bude příští rok v létě hrát mistrovství Evropy? Nebo olympijská Paříž 2024?

„Proč ne? EURO mě láká, je to sváteční turnaj. Zajímavý může být i červnový sraz se zápasem s Anglií, prý by se mohlo hrát u nás v Budějovicích. To ale hodně předbíhám.“

Matěj Valenta Narozen: 9. února 2000 v Praze (22 let) Výška/váha: 171 cm/62 kg Post: záložník Kariéra: Slavia Praha (2006–2020), Ústí nad Labem (hostování, 2019–2020), Dynamo České Budějovice (od 2020) Ligová bilance: 34 zápasů/2 góly Reprezentace: v U18 9/1, v U19 2/0 Úspěchy: mistr Česka 2019, vítěz českého poháru 2019

Říkáte si, že se vám štace v Budějovicích začíná vyplácet? Ze Slavie jste přišel v létě 2020 a teď jste poprvé v reprezentaci.

„Dynamo je dobrá adresa, fotbalově i lidsky. Budějovice jsou krásné město a tým se pořád posouvá. Trenér Horejš mi svojí náročností připomíná pana Trpišovského, který si mě v osmnácti vytáhl do áčka Slavie. Je to výborný kouč, dokáže nás skvěle připravit na každý zápas. Já byl dlouho náhradník, ale někdy v prosinci se to zlomilo.“

Možná už koncem listopadu v památném zápase se Slováckem, ne? Ačkoli jste hráli o deseti, otočili jste z 0:2 na konečných 3:2. Pod velký obrat jste se podepsal gólem a asistencí.

„Nikdy předtím jsem to nezažil a možná už ani nezažiju. Byla to přesně ta šance, o které jsem věděl, že jednou přijde. Když jsem nehrál, byl jsem trochu zahořklý, ale snažil jsem se makat o to víc. Dokázal jsem to i s pomocí ostatních: na hřišti mi hodně pomáhá Kuba Hora a třeba s Mickem van Burenem jsem se potkal už ve Slavii. Máme báječnou partu a sníme o postupu do šestky.“

Zatím jste sedmí, od skupiny o titul vás dělí bod. Nelitujete čtyř jarních remíz?

„Bohužel, hlavně plichty z venku nás sráží. Ovšem tým máme silný a myslím, že i navzdory bodovým rozdílům bychom ve skupině o titul měli o co hrát. Proti Spartě nebo Plzni jsme ukázali, že se na velká jména dokážeme dobře vyhecovat, možná víc než na ostatní soupeře. I proto by zápasy v šestce pro nás byly atraktivnější než prostřední skupina, v které už o tolik nepůjde.“

Mimochodem, jak těžké bylo soustředit se čistě na fotbal v neklidné době po nečekaném únorovém odchodu sportovního ředitele Tomáše Sivoka?

„Předně: my hráči tohle neovlivníme. S Tomášem jsem měl výborný vztah, znali jsme se přes našeho společného agenta Jirku Müllera. Mrzelo mě, že odešel, ale na hřiště jsem vždycky nastupoval s čistou hlavou. Když hrajete ligu, pohltí vás to. Myslím, že celý tým to měl stejně, vždycky jsme si hráli to svoje.“

České Budějovice - Olomouc: Valenta dorazil Havlovu hlavičku, 1:0

Kromě toho měl být kvůli účtu u ruské Sberbank problém s pozdějšími výplatami za únor.

„Teď už je snad klid, výplata přišla ve stanovený termín. I trenér Horejš apeloval, že nás tyhle věci nesmí položit.“

Z minulosti pojďme do budoucnosti: už vyhlížíte nedělní pikantní zápas na Slavii, kde jste začínal?

„Chtělo by to tři body, měly by pro nás obrovskou cenu. Budu mít extra motivaci, navíc slávisté mají Konferenční ligu a cestování. A taky karty, budou chybět Bah se Schranzem.“

Není vám líto, že už ve Slavii nejste? Hraje o titul a v Evropě se z českých týmů dostala nejdál.

„Ke Slavii mám srdeční vztah: kopal jsem tam od šesti let a v áčku znám lidi z realizáku i dost hráčů. Jsem přes tři roky pryč, ovšem nikde není psáno, že bych se jednou nemohl vrátit. Teď mám ale rozdělanou práci v Dynamu.“