Šilhavý o baráži: Krejčí s Lingrem jsou tahouni. Svůj případný konec neřeším

Jaká je situace ohledně klíčového útočníka Patrika Schicka?

„Komunikujeme s ním. Poslední zprávy s Patrikem jsou takové, že vyšetření ukázalo, že by jeho zranění mělo být dobré. Už trénuje, připojil se k mužstvu. Ve čtvrtek hraje Leverkusen Evropskou ligu (proti Atalantě), v neděli ligu (ve Wolfsburgu). Patrik věří, že nastoupí do některého z těchto zápasů a podle toho se ukáže, jestli bude k dispozici pro reprezentaci.“

Máte bližší informace k podmínce Leverkusenu, že musí odehrát aspoň jeden zápas, aby ho klub na sraz pustil?

„O podmínkách já nic nevím, komunikuju s Páťou, kolegové (manažer reprezentace Libor Sionko) s vedením Leverkusenu. Páťa nám řekl, že se cítí dobře, trénuje, nic ho nebolí. Čeká, jak se domluví s trenérem v klubu, zda už bude k dispozici ve čtvrtek, v neděli, nebo vůbec. To teď nevíme. Nechceme někomu dělat naschvály, ale dovedu si představit že hráč nemůže nastoupit v neděli a v pondělí bude sraz, tak by se spojili naši lékaři s doktory v Leverkusenu. Mám z toho dobrý pocit, Patrik je natěšený a věří, že bude k dispozici.“

Úplně se vám rozpadla obrana, která nastupovala na EURO. Jak na tuhle situaci zareagujete?

„Minimálně jeden ze dvou dodatečně povolaných hráčů bude určitě obránce. Samozřejmě se nám tyhle věci honí hlavou. Máme dvě, tři varianty, s tím pracujeme a pak se musíme nějak rozhodnout. Důležitá je pro nás komunikace s hráči.“

Co rozhodlo pro Ladislava Krejčího mladšího a Ondřeje Lingra, nováčky v nominaci, kteří dosud hráli za jednadvacítku?

„Dlouhodobě mají dobrou výkonnost. Jsou to opory jednadvacítky, patřili k největším tahounům a lídrům, dokazují to i v mateřských klubech (Sparta, Slavia). Také z hlediska našich absencí jsme se rozhodli je nominovat.“

Existovala naděje u Vladimíra Coufala, že baráž stihne?

„Mluvil jsem s ním, když se s klubem rozhodli, že podstoupí operaci. Bohužel to nestihne, teď začíná s individuálním tréninkem.“

Co Tomáš Kalas?

„Tomáše trápí něco podobného, co má Cuf, jedná se o zranění v oblasti tříselné kýly. Je hodně přetížený, v Championship hraje za Bristol spousty zápasů. Omluvil se mi asi před týdnem, že to nepůjde. Musíme si s tím poradit. Ondra Čelůstka má také dlouhodobé problémy, které se mu opakovaně vrací.“

Proč jste nevzal Lukáše Hejdu, který drží obranu v Plzni?

„Hejda na tom také není zdravotně nejlépe. Dá se vždycky nějak dohromady na zápas, ale není úplně fit. Dvakrát jsem s ním mluvil, víceméně se mi omluvil, že není stoprocentní.“

Proč nedošlo na víc hráčů z Plzně?

„Mezi náhradníky jsou ještě Kalvach, Kopic, Řezník, Havel, ti se můžou v konečné nominaci objevit. Jsou to hráči, o kterých jsme uvažovali, o Hejdysovi jsem už mluvil.“

Na jaký post počítáte s Tomášem Holešem a proč nedošlo na Alexe Krále?

„Holeš i Láďa Krejčí mohou hrát na stoperu, stejně tak Jarda Zelený. S Alexem jsem mluvil nedávno. Ve West Hamu má být trpělivý, maká na sobě s kondičním trenérem a chce být připravený. Věří, že to může nastat, že odejdou někteří hráči - třeba přestoupí Rice, Noble možná skončí - a mohl by se do sestavy dostat. Teď na sobě pracuje, ale pořád nehraje.“

Mrzí vás, že Pavel Kadeřábek načasoval svůj konec v reprezentaci zrovna na chvíli, kdy se potýkáte s tolika zraněnými?

„Mrzí mě to, ještě v téhle situaci. Ale Pavel se tak rozhodl, musím to respektovat, stejně jako Vláďa Darida. Pauzíroval už na podzim, zranění mu nedovolovalo jezdit na srazy. Do čtvrtka se léčil, pak hrál zápas a další týden se to znovu opakovalo. Myslel jsem, že se teď k nám připojí, pak se ozval, že to zvážil s rodinou a tak dále.“

Dostane se na sraz bez problémů Jan Kuchta, který hraje v Rusku za Lokomotiv Moskva?

Manažer Libor Sionko: „Chce za každou cenu reprezentovat, z jeho strany absolutně nebyl problém. Máme pro Honzu spojení, poletí přes Bělehrad a Vídeň, má tam dva přestupy. Věříme, že se nic nezmění a nebude problém ho sem dostat.“

Vnímáte baráž tak, že prohra se Švédskem znamená váš konec u reprezentace?

„Soustředíme se teď na Švédy, jednoznačně chceme postoupit. Co bude dál, teprve budeme řešit. Pan předseda Petr Fousek prohlásil, že realizační tým má od něj a od výkonného výboru maximální podporu, takže tohle teď neřeším.“