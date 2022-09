Důvody postupu na EURO do 21 let: mág v brance, gólová šňůra i obrat

Čtyři zápasy, čtyři výhry, skóre 9:0. České mládence přiblížil vstupence na EURO už svižný start. Právě loni na podzim se začalo rodit kouzlo budějovické arény, kde jednadvacítka prohrála jen jednu z pěti kvalifikačních partií. Suchopárkův tým začal zostra, před prologem se Slovinskem nebyl čas na jediný přátelák. Drhlo to a zápas spěl k bezgólové remíze, ale v 89. minutě stoper Martin Vitík vystřelil Čechům vítězství. Pak následovaly další tři výhry s papírově slabšími soupeři. Porážka v Anglii a remíza ve Slovinsku tým zbrzdila, ovšem jarních devět bodů ho posunulo do baráže.

Co spojuje předchozí a současnou jednadvacítku? Spolehliví brankáři. V minulém cyklu zářil Martin Jedlička, teď se tleskalo Matěji Kovářovi za šest nul v deseti zápasech. Za obvykle pevnou obranou se často nudil, ovšem v osudových momentech tým podržel. Když dva týdny před baráží vyměnil roli náhradníka v Manchesteru United za hostování ve Spartě, přiznal: „Udělal jsem to taky kvůli jednadvacítce a potenciálně i reprezentačnímu áčku.“ Smůlu měl Kovářův parťák Vítězslav Jaroš – na britských štacích pravidelně chytá, ale na plac se dostal jen dvakrát proti slabé Andoře.

Los baráže byl k Čechům zdánlivě milosrdný. Island se na druhé místo své skupiny vyšvihl na poslední chvíli místo tápajícího Řecka a ze všech druhých týmů měl nejhorší bilanci. „V klubech nám před baráží říkali, že je to jasný postup, ale…“ vykládal útočník Sejk. Ale byla to fuška. Klíčem k postupu byl první duel na ošidné umělce v Reykjavíku: Sejk a spol. poprvé v kvalifikaci dokázali otočit zápas, v kterém prohrávali. Těsný náskok jim zůstal i po úterní odvetě v Českých Budějovicích (0:0), a coby devátá jednadvacítka v historii samostatného Česka pojedou na EURO.

EURO U21 2023

21. června – 8. července 2023 v Rumunsku (Bukurešť, Kluž) a Gruzii (Tbilisi, Batumi, Kutaisi)

Los: 18. října v 18.00, Bukurešť

Účastníci turnaje: ČESKO, Rumunsko, Gruzie, Belgie, Španělsko, Německo, Portugalsko, Anglie, Nizozemsko, Francie, Itálie, Norsko, Švýcarsko, Ukrajina, Chorvatsko, Izrael.

Systém turnaje: 16 účastníků bude rozděleno do čtyř skupin po čtyřech týmech, z každé skupiny postoupí dva nejlepší do play off. Od čtvrtfinále se bude hrát klasicky na jeden zápas.

Olympijská kvalifikace: na OH 2024 v Paříži bude hrát domácí Francie a další tři evropské týmy. Pokud Francie na EURO postoupí do semifinále, na olympijský turnaj se automaticky kvalifikují ostatní tři semifinalisté. Pokud Francie do semifinále neprojde, na OH postoupí oba finalisté EURO a poražení semifinalisté sehrají dodatečný kvalifikační zápas o poslední zbylé místo na OH.