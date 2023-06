Lvíčata očima videotechnika: Hajzlík, salámista či fešáček. Sejk je „bejk“

Videotechnik Ondřej Janda představuje národní tým do 21 let • FOTO: Koláž iSport.cz Jací jsou? Co koho baví? Do duší účastníků EURO U21 včetně trenérského štábu nechal nahlédnout videotechnik Ondřej Janda, který na klubové úrovni pracuje ve Spartě. Vyprávěl o Suchopárkově pohledu, Horňákově hudebních znalostech a Koubově odbornosti ve víně. Také se dozvíte, kdo je český John Stones, komu to na fotkách opravdu nesluší, který hráč je gamer, salámista, táta, student, blázen, hajzlík či cestovatel.

Vítězslav Jaroš brankář Narozen: 23. července 2001 (21 let) Klub: Stockport County (Anglie) v U21: 3 zápasy/1 inkasovaná branka Nej úspěch: vítěz irského poháru 2021 (se St. Patrick’s Athletic) „Přezdívají mu Džary. Za každým slovem řekne kámo nebo bro. To má asi z Anglie. Rozhodl se pro anglickou cestu. Vím, že je tam nadšený, i když teď úplně ne, když vypadl ze sestavy a dlouho nechytal. Když nejede Kovi (Matěj Kovář), nemůžeme mít lepší náhradu. Nikdy jsem ho neviděl zapšklého nebo uraženého, že nechytá. Těší se na každý sraz, užívá si, že je s českými kluky. Kovimu vždycky vytvářel skvělý servis. Myslím, že pro příští sezonu najde angažmá, kde bude pravidelně nastupovat. Pokud udělá ten správný krok, čeká ho výborná budoucnost. Když jsem potřeboval zařídit dva lístky na Liverpool, během dne jsem je díky němu měl. Strašně fajn kluk.“ Česká jednička Vítězslav Jaroš • Foto FAČR

Jakub Markovič brankář Narozen: 13. července 2001 (21 let) Klub: Pardubice v U21: 1/5 Nej úspěch: 11. místo ve F:L 2022 „Neznám ho až tak dlouho. Potkali jsme se kdysi v osmnáctce a pak až na jednom srazu U21. Za ty roky hodně vyspěl, moc pomohl Pardubicím v závěru ligové soutěže i v baráži. Je to stejně jako Pavel Šulcík takový gamer, rád hraje na počítači.“ Brankář Jakub Markovič • Foto FAČR

Vladimír Neuman brankář Narozen: 10. února 2000 (23 let) Klub: Karviná v U21: 0/0 Nej úspěch: postup do F:L 2023 „Vláďa byl s námi možná na prvních dvou srazech, takže jsem ho skoro dva roky neviděl. Moc jsem ho ještě nepoznal, je totiž i strašně tichý, není moc vidět, neprojevuje se tolik. Ale brankářské kvality jsou samozřejmě veliké, proto dostal povolání, i když jako náhradník, do kádru reprezentace. Určitě si to svými výkony v Karviné zasloužil a pomohl jim k postupu. Moc mu přeju, aby v příští sezoně ligu pravidelně chytal.“ Brankář Vladimír Neuman • Foto FAČR

Martin Cedidla obránce Narozen: 22. listopadu 2001 (21 let) Klub: Zlín v U21: 5/0 Nej úspěch: 12. místo ve F:L 2022 „Ceďa je typický Moravák. Trošku salámista. Pořád je jako by vysmátý, pozitivní kluk. Poprvé jsem ho potkal v osmnáctce za Luboše Kozla, který s každým nováčkem dělá dotazník. Asistent Míra Holeňák, který taky pochází ze Zlína, se ho ptal: A co levá noha? A Ceďa na to: Tož, taky není špatná.“ Obránce Martin Cedidla • Foto FAČR

Michal Fukala obránce Narozen: 22. října 2000 (22 let) Klub: Liberec v U21: 10/0 Nej úspěch: 5. místo ve F:L 2020 „Moc hodný kluk, tišší, chytrý, slušný. V Liberci nastoupil proti Spartě s kapitánskou páskou, což svědčí o jeho kvalitách. Je vidět, že mu trenér věří. Pokud je zdravý, kouč se na něho může spolehnout. Splní do puntíku vše, co se po něm chce. Když je na srazu i Tomáš Ostrák, tvoří nerozlučnou dvojici. Bez sebe nevyjdou z pokoje a ani neusnou.“ Obránce Michal Fukala • Foto FAČR

Robin Hranáč obránce Narozen: 29. ledna 2000 (23 let) Klub: Pardubice v U21: 9/0 Nej úspěch: 11. místo ve F:L 2022 „Stejně jako Vlčákovi (Tomáši Vlčkovi) mu hrozně pomohly výkony v Pardubicích a určitě i trenér Kováč jako bývalý stoper. Oba byli jedním ze základních stavebních kamenů záchrany klubu v první lize.“ Obránce Robin Hranáč • Foto FAČR

Adam Gabriel obránce Narozen: 28. května 2001 (22 let) Klub: Hradec Králové v U21: 11/3 Nej úspěch: finále MOL Cupu 2022 (se Spartou) „Gába je svůj, úplně jiný než ostatní kluci. Ale v dobrém slova smyslu. Velmi inteligentní, strašně rád cestuje. Není to typ, co pojede do pětihvězdičkového hotelu a poválí se někde v Turecku na pláži. On vyrazí na Island na sopku, zdolávat vrcholy hor. Miluje přírodu. Přijde mi, že snad schválně prohrává všechny soutěže, aby pak mohl u jídla recitovat básničku anebo zpívat. Baví ho skládat básně, vždycky to pojme hrozně zajímavě. Vymyslí něco o zemi, ve které zrovna jsme, anebo o soupeři, s nímž hrajeme. Na hřišti je obrovský srdcař, dříč a střelec důležitých gólů v kvalifikaci. Pamatuji si ho ze Sparty za trenéra Kotala. Měli jsme marodku a Gába si moc přál nastoupit v Evropské lize. Myslím, že to bylo proti AC Milán. Nakonec nehrál a byl z toho strašně smutný. Pak ještě s brekem o půlnoci na polozhasnuté Letné běhal od vápna k vápnu.“ Obránce Adam Gabriel • Foto FAČR Gabriel o ekologii, pečení i básničkách: Hložkovy kartičky měním za krmítka

Karel Pojezný obránce Narozen: 23. září 2001 (21 let) Klub: Baník Ostrava v U21: 2/0 Nej úspěch: 11. místo ve F:L 2022 (s Pardubicemi) a 2023 „Karlose jsem osobně ještě tolik nepoznal. Je tišší, tolik se neprojevuje. Ale když něco řekne, je to perla. V Baníku podával výborné výkony, a proto se dostal do nominace na EURO. Jako levonohý stoper pro nás určitě bude mít velké využití.“ Obránce Karel Pojezný • Foto FAČR

David Pech obránce Narozen: 22. února 2002 (21 let) Klub: Slavia v U21: 4/0 Nej úspěch: vítěz MOL Cupu 2023 „Stejně jako já hrál dlouho v Mladé Boleslavi. To je naše věčné téma, pořád probíráme, jak to tam funguje. Je to náš univerzál. Může hrát na jakékoliv krajní pozici, v záloze i obraně. Tím je hodně platný. Sedl si s Danem Filou.“ David Pech • Foto FAČR

Tomáš Vlček obránce Narozen: 28. února 2001 (22 let) Klub: Pardubice v U21: 3/0 Nej úspěch: vítěz MOL Cupu 2023 (se Slavií) „Kvaldu s námi nezačal, ale v Pardubicích hrál výborně. Jsem si skoro jistý, že Vlčák je jako jediný z kádru otcem. Na podzim se mu narodila holčička.“ Tomáš Vlček • Foto FAČR

Martin Vitík obránce Narozen: 21. ledna 2003 (20 let) Klub: Sparta v U21: 12/1 Nej úspěch: vítěz F:L 2023 (se Spartou) „Sparťanský John Stones. Stoper budoucnosti. Myslím, že trenér Priske mu zezačátku tolik nevěřil, ale Víťas byl trpělivý. Chodil hrát za béčko a počkal si na šanci. Celou sezonu podával stabilní, vynikající výkony. Jeho přítelkyně dělá závodně atletiku. Skvělý kluk.“ Obránce Martin Vitík • Foto FAČR

Matěj Jurásek záložník Narozen: 30. srpna 2003 (19 let) Klub: Slavia v U21: 2/0 Nej úspěch: vítěz F:L 2021 a MOL Cupu 2023 „Zúčastnil se jenom jednoho srazu, potom byl s áčkem. Má fantastickou formu, ve Slavii podává vynikající výkony. Znám ho asi nejmíň ze všech. Ale podle mě je to jeden z nejrychlejších hráčů v lize. Předpovídám mu velký přestup, bude hodně žádané zboží. Hlavně díky levačce a rychlosti. Oba Jurásci se Slavii povedli.“ Matěj Jurásek v reprezentačním dresu • Foto FAČR

Filip Kaloč záložník Narozen: 27. února 2000 (23 let) Klub: Baník Ostrava v U21: 11/0 Nej úspěch: 5. místo ve F:L 2022 „Hrdej Baníkovec. Baník miluje. U nás kapitán, zvolený týmem. Byl lídr v každé kategorii. Trenér s ním řeší všechno, má na starosti kasu. V mužstvu má respekt. Mám pocit, že on je tam třicátník a kolem něj jsou mladí kluci.“ Záložník Filip Kaloč • Foto FAČR

Matěj Valenta záložník Narozen: 9. února 2000 (23 let) Klub: Liberec v U21: 5/1 Nej úspěch: vítěz F:L a MOL Cupu 2019 (se Slavií) „Válec. Když se fotíme, fotky nemá úplně v topu. Kouty má jako pětačtyřicetiletý chlap. Ale je to hrozně fajn kluk, je pro každou srandu. Mám rád jeho humor. A je vynikající fotbalista, v Liberci podával skvělé výkony. Myslím, že už je připraven na krok výš.“ Český záložník Matěj Valenta • Foto FAČR

Jan Žambůrek záložník Narozen: 13. února 2001 (22 let) Klub: Viborg (Dánsko) v U21: 12/0 Nej úspěch: postup do Premier League 2021 (s Brentfordem) „Takovej náš fešáček. Podle mě má každou fotku nepovedenou. Myslím, že je to spíš jeho chyba než fotografa. Moc mi neříká ani jeho styl oblékání. To asi pochytil ve Viborgu. Mimo hřiště je ale strašně fajn, vysmátý. Obrovský pracant, vytrvalec. Každý zápas naběhá přes dvanáct kilometrů.“ Jan Žambůrek v reprezentačním dresu • Foto Profimedia

Lukáš Červ záložník Narozen: 10. dubna 2001 (22 let) Klub: Liberec v U21: 11/0 Nej úspěch: vítěz F:L 2020 (se Slavií) „Tenhle kluk mi lidsky hrozně sedl. Je to moje krevní skupina. Takovej čertík, hajzlík, kterého chcete mít v týmu, a ne proti sobě. To fakt máte chuť ho zranit nebo zfaulovat. Je lídr, hecíř. Každá porážka ho štve. Na hřišti je úplně jiný než mimo ně, kde má úsměv od ucha k uchu. Jakmile začne nějaká hra, úplně přepne. Je slyšet.“ Lukáš Červ • Foto FAČR

Kryštof Daněk záložník Narozen: 5. ledna 2003 (20 let) Klub: Sparta v U21: 10/2 Nej úspěch: vítěz F:L 2023 (se Spartou) „Strašně hodný, bezproblémový kluk. Má vynikající levačku, stejně jako Adam Karabec. Na podzim odehrál ve Spartě skoro všechno, ale na jaře ze sestavy vypadl. Doufám, že ho EURO nakopne a pomůže mu k většímu vytížení v klubu. Stejně jako Martin Vitík je ročník 2003 a může hrát v dalším cyklu.“ Kryštof Daněk před EURO • Foto FAČR

Adam Karabec záložník Narozen: 2. července 2003 (19 let) Klub: Sparta v U21: 14/4 Nej úspěch: vítěz F:L 2023 (se Spartou) „Před sezonou si vzal po Bořku Dočkalovi desítku, čímž si na sebe trošku upletl bič. Ale on na ten tlak má hlavu, je silný. Věřil jsem, že se mu sezona povede. Tento rok měl ve Spartě strašně těžký, ale vzal to za správný konec. Za čtyři roky jsem ho neviděl tak dřít a pracovat. Závěr ho za to odměnil. V jednadvacítce je naším klíčovým hráčem. Měli jsme spolu premiéru ve Spartě za trenéra Jílka na soustředění ve Španělsku. Pan fotbalista, skvělá levačka a neskutečná herní inteligence.“ Ofenzivní záložník Adam Karabec • Foto FAČR

Pavel Šulc záložník Narozen: 29. prosince 2000 (22 let) Klub: Jablonec v U21: 17/2 Nej úspěch: vítěz F:L 2022 (s Plzní) „Šulcík potřeboval odejít z Plzně. Do Jablonce se trefil. Pozice, kterou dostal od trenéra Horejše, mu sedla. Měl individuálně fantastickou sezonu. Na repre pořád paří nějaké hry, je to gamer. Myslím, že hry i streamuje. Půjčuju mu podložku pod myš.“ Záložník české jedenadvacítky Pavel Šulc • Foto FAČR

Matěj Koubek útočník Narozen: 10. ledna 2000 (23 let) Klub: Hradec Králové v U21: 4/0 Nej úspěch: 8. místo ve F:L 2023 „S Koubasem se ještě tolik neznáme. Ale ve Španělsku jsme v březnu prokecali celou procházku k moři a zpátky. Moc fajn se mi s ním povídalo, úplně jinak než s ostatními kluky. Co vím, studuje vysokou školu. Jako jediný hráč u nás. Hodně mu pomohlo angažmá v Hradci. Doufám, že příští sezonu bude ještě lepší a dá víc branek.“ Útočník Matěj Koubek • Foto FAČR

Vasil Kušej útočník Narozen: 24. května 2000 (23 let) Klub: Mladá Boleslav v U21: 4/0 Nej úspěch: 9. místo ve F:L 2023 „Vasila a Filipa Kaloče znám asi nejdéle. Má za sebou zajímavou cestu, rozhodl se jít do Německa. Nepřijde mi jako český hráč. Je fotbalově drzý, vyhledává souboje jeden na jednoho. Někdo může říct, že má zvláštní postavu a je trošku při těle. Ale to jsou jenom svaly. Je hrozně silný a cílevědomý. Ví, čeho chce dosáhnout, a jde si tvrdě za tím. Hrozně moc chtěl na EURO hrát. Udělal dobrý krok s Mladou Boleslaví, ale myslím, že je to pro něj pouze přestupní stanice a brzy ho čeká velký přestup.“ Kušej: český Ribéry, který dráždil mercedesem. Náhrada za Olayinku? Video se připravuje ...

Daniel Fila útočník Narozen: 21. srpna 2002 (20 let) Klub: Teplice v U21: 10/5 Nej úspěch: 2. místo ve F:L 2022 a 2023 (se Slavií) „Náš nejlepší střelec, hodně nám pomohl v kvalifikaci. Skromný fajn kluk z Brna. Hodně kamarádí s Davidem Pechem. Na srazu si vždycky dobře pokecáme u kávičky. Jsem rád, že je zdravý a povedlo se mu hostování v Teplicích. Přeju mu, ať se prosadí ve Slavii.“ Daniel Fila při oficiálním focení • Foto FAČR

Václav Sejk útočník Narozen: 18. května 2002 (21 let) Klub: Jablonec v U21: 15/5 Nej úspěch: finále MOL Cupu 2022 (se Spartou) „Strašnej blázen, bejk. Je schopný fakt všeho. Třeba dostat v první minutě červenou kartu. Občas je těžké ho ukočírovat, ale tyhle typy v týmu potřebujete. Miluje golf. Jeho přítelkyně hraje za áčko Slavie. Teď to má doma Sejky asi těžší, protože vyhrála ligu i pohár.“ Útočník Václav Sejk • Foto FAČR

Jan Suchopárek hlavní kouč Narozen: 23. září 1969 (53 let) Hráčská kariéra: obránce / Dukla, Slavia, Štrasburk, Tennis Borussia Berlín, Kladno Nej úspěchy: stříbro na EURO 1996, 1x vítěz české ligy (se Slavií) „Nikdo mu neřekne jinak než Paras. Strašně férovej a super chlap. Má obrovský respekt u hráčů i členů realizáku. Je vidět, že byl celý život všude lídrem, kapitánem. Ještě aby ne. Když se na vás podívá tím svým pohledem, obočím… Je detailista na všechno. Každých čtrnáct dnů máme poradu, kde se řeší všechno kolem předchozího a nadcházejícího srazu. Podle mě ani nespí. Přijdeme ráno na snídani a on kouká na video, něco kreslí. Jdeme spát ve tři, čtyři hodiny ráno a Paras to samozřejmě zavírá. Hodně si zakládá na dobré partě. Na konci každého tréninku vymýšlí soutěže. V rámci srazu je pokaždé nějaký teambuilding, třeba kino, hry, kvízy. S hráči komunikuje i mimo reprezentační akce. Probírá s nimi zápasy v jejich klubech, o tom má velký přehled. Týmovost a dobrá parta je základ, na němž staví fotbalové věci. Chtěl bych vědět, kdo jiný má historicky postupy na EURO devatenáctek i jednadvacítek.“ Hlavní trenér Jan Suchopárek • Foto FAČR

Michal Horňák asistent Narozen: 28. dubna 1970 (53 let) Hráčská kariéra: obránce / Sparta, Cheb, LASK Linec, Opava Nej úspěchy: stříbro na EURO 1996, 3x vítěz čs. ligy 7x vítěz české ligy (vše se Spartou) „Horníček je Parasova oponentura, má na starosti standardní situace. Je obrovský sparťan, na každém srazu řešíme Spartu. Ať už současnou anebo tu za jeho éry. Odchod z klubu ho moc mrzel. Teď je ve Viktorce Žižkov a doufám, že ho čeká zase prvoligové angažmá. Hodně mu to přeji. U něj je jedna perlička. Zná snad každou písničku na světě. Jedeme v Kosovu autobusem, hraje místní rádio a on se nás ptá, jestli známe interpreta a název písničky.“ Na Žižkově bylo vyprodáno! A povedlo se. Báječní kluci, cenil Horňák Video se připravuje ...

Petr Kouba trenér brankářů Narozen: 28. ledna 1969 (54 let) Hráčská kariéra: brankář / Bohemians, Sparta, Deportivo La Coruňa, Kaiserslautern, Žižkov, Jablonec Nej úspěchy: stříbro na EURO 1996, 2x vítěz čs. ligy, 2x vítěz české ligy (vše se Spartou), 1x vítěz španělské ligy „Nejbližší Parasova oponentura, stejně jako Horníček. Ti tři si můžou říct fakt cokoliv, pohádat se. Aniž by to narušilo jejich vztahy, znají se fakt dlouho. Paras nechává gólmany vyloženě na Koubisovi. Kluky to pod ním baví. Jeho rukama prošla velká spousta brankářů. A myslím, že všichni řeknou, že to byla kvalitní spolupráce. Umí jim toho dost předat. Na FAČR vzdělává trenéry brankářů. Pořád skvěle mluví španělsky, což jsme sami poznali ve Španělsku nebo v Andoře. Všichni tři jsou vinaři, libují si v tom. Ale Koubis je z nich největší odborník. A taky milovník sauny.“ Trenér brankářů Petr Kouba • Foto FAČR