Vlček o EURO i Slavii, chce růst vedle Ogbua: Po chvále se červenám

Je rychlý, dynamický, fotbalový a navíc vůdce. Ideální typ pro Slavii, což si uvědomuje i její kouč Jindřich Trpišovský. „Když bylo hlasování mezi kluky, vybírali mě do role kapitána. Není to tak, že bych se do pozice lídra pasoval sám. Spíš lidé okolo to asi ve mně viděli,“ vypráví Tomáš Vlček, jenž prošel hostováními v Ústí nad Labem, v Jihlavě a v minulém ročníku dozrál v Pardubicích.

Po EURO naskočíte do přípravy Slavie. Jaké šance si dáváte, že se brzy prosadíte do nabité sestavy vicemistra?

„Jdu se porvat o místo. V lize jsem teď něco odehrál, jsem zkušenější. Ve Slavii jsem odmalička, je můj cíl zahrát si za ni v Edenu. Své šance bych nepřepočítával na procenta, ale odevzdám maximum. Uvidíme, na co to bude stačit.“

Hodně o váš návrat stál samotný kouč Jindřich Trpišovský. Mluvili jste spolu?

„Byli jsme ve spojení. Volal mi po zápase s Bohemkou. Sdělil mi svůj pohled, což mě potěšilo. Byla pro mě pocta, že mi trenér Slavie zavolal a něco mi k tomu řekl. Pak jsem byl hodně v kontaktu s Přémou Kovářem, který má na starosti hráče, co jsou na hostování. Po zápasech jsme si volali a řešili, co a jak. Komunikace probíhala.“

Řekl bych, že pozitivní.

„Jo jo. Spíš to bylo do pozitivna.“