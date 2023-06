Případný soupeř pro Lvíčata. Gruzie ovládla skupinu, známá jedna dvojice

Pokud ve středu s Izraelem uhrají aspoň bod, čeští fotbalisté do 21 let postoupí do čtvrtfinále EURO. A po úterních výsledcích už je jasné, na koho by ve vyřazovací části narazili. Soupeřem svěřenců trenéra Jana Suchopárka by byla domácí Gruzie, která překvapivě ovládla skupinu A. Na šampionátu zatím neprohrála. Z druhého místa jdou dál Portugalci, kteří se střetnou s Anglií. Postupují i týmy Španělska a Ukrajiny.