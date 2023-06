Suchopárek před Izraelem: Jsme mírný favorit, ale... Nejsem děd vševěd

Českou jednadvacítku již v úterý čeká boj o postup do play off ME. Díky výhře nad Německem se parta kouče Jana Suchopárka dostala do komfortní situace. K postupu stačí remíza s Izraelem, což je ale zrádný úkol, protože i soupeř má co nabídnout. „Situace nás staví do role mírného favorita, ale výkonnostně jsou oba týmy vyrovnané,“ prohlásil na tiskové konferenci v Kutaisi trenér lvíčat.

Museli jste se přesouvat z Batumi do Kutaisi autobusem. Může to být nevýhoda před třetím zápasem?

„Cesta trvala o dost méně, než jsem si myslel. Jsme spokojení s kvalitou ubytování i tréninkem. Na zápas jsme připraveni dobře.“

Jak trenéři udržují tým koncentrovaný po výhře s Německem?

„Tím, že se hrají zápasy v podstatě každý třetí den, tak je velikou částí přípravy regenerace. Snažíme se hlavně udržet v týmu dobrou atmosféru. Hodně tvrdé práce jsme udělali už v Praze na tréninkovém kempu. Teď už ladíme maličkosti před každým utkáním a všichni víme, o co hrajeme.“

PRVNÍ DOJEM: Vitík měl pravdu, standardky jsou síla! Ukážou Lvíčata ještě víc? Video se připravuje ...

Naposledy postoupila lvíčata ze skupiny v roce 2011, kdy jste byl asistentem trenéra Jakuba Dovalila. Vzpomínáte na ten turnaj tady v Gruzii?

„Už je to dvanáct let. Ten postup jsme vydřeli na poslední chvíli. Tenkrát nám stačil remízový výsledek s Anglií, ale nejde to úplně porovnávat. Byly to nervy, obrátili jsme tehdy výsledek. Izraelci s tím ostatně mají zkušenosti teď z MS dvacítek, kde otočili v prodloužení čtvrtfinále s Brazílií. Takže ta zkušenost stará dvanáct let mi připomněla, že zápasy se otáčejí v posledních minutách a musíme si dát pozor, protože zrovna Izrael je soupeř, který jen tak neskládá zbraně.“

Souhlasíte tedy s tvrzením, že český tým je favoritem?

„Fakt, že nám stačí k postupu remíza a to, že jsme porazili Německo, nás do role mírného favorita staví, ale myslím si, že výkonnostně jsou oba týmy vyrovnané.“

Na co jste se v přípravě na Izrael zaměřili nejvíc?

„Připravovali jsme se na varianty soupeřova rozestavení, Izrael má také špičkového gólmana a z mého pohledu je jeden z nejtalentovanějších hráčů na turnaji útočník Turgeman. Upozorňovali jsme hráče na soupeřovu psychickou odolnost. Izrael postoupil na šampionát po baráži a penaltách s Irskem. Zároveň se ukázali skvěle v tomto ohledu i proti Německu a částečně s Anglií.“

V čem bude jiný přístup českých hráčů oproti zápasům s Anglií a Německem?

„Čeká nás hlavně odlišný systém soupeře. Samozřejmě nejsem děd vševěd, ale s určitými variantami počítáme. Myslím, že už jsme ukázali, že i když to může třeba opticky vypadat, že hrajeme pořád stejně, není tomu tak. Bude to určitě jiný zápas než ty první dva ve skupině, ale nadále se budeme snažit hrát aktivně. Chceme hrát více do kombinace a nečekat tolik na brejkové situace.“

Jak zajistíte, aby se hrálo z české strany aktivně, když stačí k postupu remíza? Jedna věc je něco říkat před utkáním, ale pak ten tlak na výsledek kolikrát zvítězí.

„To já samozřejmě nezajistím, to si musí uvědomit hráči.“