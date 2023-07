EURO U21: Izrael je po penaltách v semifinále, dál jde i Španělsko

Izraelští fotbalisté do 21 let postoupili poprvé do semifinále mistrovství Evropy. Tým trenéra Guye Luzona, který na závěr skupiny porazil 1:0 český tým a prošel na jeho úkor do play off, dnes vyřadil na penalty domácí Gruzii. V normální hrací době i prodloužení gól nepadl, rozstřel vyhráli Izraelci 4:3.