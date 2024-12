„Lvíčata“ se dozví soupeře na EURO. Jaká skupina smrti hrozí?

Napětí stoupá. Už v úterý večer se fotbalová reprezentace do jednadvaceti let dozví tři soupeře ve skupině na červnovém EURO (11. - 28.6) na Slovensku. Los finálového turnaje šestnácti týmů proběhne v Bratislavě, což je jedno z osmi hostitelských měst. Dalšími jsou Košice, Trenčín, Trnava, Žilina, Dunajská Streda, Nitra a Prešov. Mladí Češi jsou ve třetím koši, takže se vyhnou Polsku, Dánsku a Rumunsku. Pro fanoušky by byla nejlepší destinace Trenčín, který leží kousek za hranicemi. Blízko jsou také Trnava, Nitra, Žilina a Bratislava. Daleká cesta by naopak čekala příznivce na východ do Prešova a Košic.