Proč jsou Lvíčata na EURO: sparťanská klika, nová krev i faktor štěstí

Zdá se vám porážka 0:5 jako pozitivum? To těžko. Nicméně zářijový direkt v Dánsku „Lvíčata“ i trenérský štáb nakopl. Došlo k úpravě taktiky, apelu na disciplínu a bojovnost za každé situace. Hráči vzali pokyny za své a od té doby odmakali každý duel od první do poslední minuty. Bez ohledu na průběžné skóre. Byli mentálně odolní. „Nechtěli jsme, aby se tato zkušenost opakovala. Do dalších utkání jsme šli s tím, že i když inkasujeme nějaký gól, nemůže se stát, že se položíme jako v Dánsku a zapomeneme na veškerou taktiku,“ doznal stoper Filip Prebsl.

Ne každý trenér a spoluhráč s ním vyjde. Pro současnou „jednadvacítku“ je nicméně sebevědomý útočník Václav Sejk požehnáním. A prý také spásou. Nejlepší střelec, kapitán, lídr. Právě na odchovanci Sparty, aktuálně hostujícím v polském Lubinu, byly nejvíce znát emoce. Ať už během úterního zápasu či bezprostředně po něm, kdy si to s plechovkou v ruce štrádoval po stadionu tam a zpátky. „Takový bejk a byl dojatý. I když je tvrdá palice, bez něj bychom to zvládali těžko,“ uvedl trenér Jan Suchopárek, jenž nedá na útočníka navzdory jeho složité povaze dopustit.

Faktor štěstí

Zní to lacino, ale bez přízně štěstí by dnes Česko neslavilo průnik na závěrečný turnaj. Vezměte si, co by se dělo, kdyby rozhodčí v barážové odvetě za stavu 1:0 pro Belgii písknul hostům penaltu za faul Karla Spáčila… Anebo kdyby v prvním duelu gólman soupeře nezmastil odkop a nenabídl úvodní trefu Adamu Karabcovi… Kdyby si nedali Belgičané a Velšané vlastní góly…. Kdyby Václav Sejk nezlomil v 87. minutě špatný zápas v Litvě na stranu Čechů… Těch „kdyby“, která hrála ve prospěch „Lvíčat“, bylo dost. Každopádně i ve sportu dlouhodobě platí, že štěstí přeje připraveným a těm, kteří mu jdou naproti.