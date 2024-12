Ševčík v Norimberku vůbec nehraje. Musí si to probrat v hlavě, říká kouč

Nehraje za áčko, ani za béčko Norimberku. Dokonce nechodí ani na lavičku. Kariéra Michala Ševčíka dál skomírá, byť je mu teprve dvaadvacet let. Ztratil i místo v reprezentaci U21, kde měl patřit mezi rozdílové borce. „Lvíčata“ postoupila na letní EURO bez šikovného leváka, který hostuje ze Sparty ve druhé bundeslize. V ní ovšem nastoupil naposledy v srpnu. Důvod? Stejný jako v jiných klubech. Záložníka z Třebíče brzdí mentální nastavení. „Fotbal není o jednom hráči. Je to týmový sport,“ zdůrazňuje kouč národního týmu Jan Suchopárek.

Má extra talent, to nikdo nepopírá. Jinak by ve dvaceti letech nepřestoupil za velké peníze ze Zbrojovky do Sparty. Jenže s Michalem Ševčíkem je těžká práce. Na hřišti leckdy působí, jako by hrál fotbal sám pro sebe. Mužstvo se o něj nemůže opřít. Není ochoten podřídit se taktice a zájmům kolektivu. „Několikrát jsem mu řekl své postřehy. Ten hráč si to sám musí probrat v hlavě,“ poznamenal Jan Suchopárek, jenž na rozhodující sraz kreativního záložníka nepovolal. Na předchozí akci ho nepřesvědčil herně ani přístupem.

Problémy tohoto druhu měl Ševčík už v Brně. Pokračovalo to na Letné a zatím ho nenakoplo ani hostování v 1. FC Norimberk. Začal slušně, v srpnu dal krásný gól Darmstadtu a trefil se i v Německém poháru proti Saarbrückenu. Tím ale skončil. Od té doby paběrkuje. „To, že neuspěl v několika klubech, i když tam přicházel jako velká hvězda, určitě není věc trenéra Suchopárka v jednadvacítce,“ podotkl kouč.

Poslední duel odehrál v půlce října v regionální bavorské lize proti Türgücü Mnichov (1:3). Na podzim nasbíral v Německu celkem chudých pět startů. Dva za áčko (dohromady 58 minut), dva za rezervu (180) a jeden v poháru (62). Bída. Progres talentovaného středopolaře, jenž vstřelil v české nejvyšší soutěži 10 branek ve 36 startech a přidal sedm asistencí, se nekoná.

Naopak se dá hovořit o úpadku jeho skvěle nakopnuté kariéry. „Fotbalista musí být komplexní. Není to jenom o tom, že umíte hrát nohama anebo hlavičkovat. Pokud chcete dosáhnout úspěchu, musíte mít vzájemný respekt v týmu. Když si to neuvědomíte, budete jenom hráč, který byl jednou výborný. A to je všechno,“ dodal trenér s tím, že zpátky do reprezentace má Ševčík, stejně jako každý jiný, otevřené dveře.

Řekne si o nominaci na EURO? V tuhle chvíli to vypadá jako sci-fi.

