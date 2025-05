Kričfaluši před EURO a mezi kluby. Proč tak zajímá skauty a jak ho vidí ve Slavii?

Jeho jméno při zveřejňování nominace zaznělo. Dle očekávání. Ačkoliv se nedá říct, že Ondřej Kričfaluši je ve výběru U21 opěrným sloupem sestavy, pro Jana Suchopárka je důležitou součástí kádru. I díky svému unikátnímu profilu. Proto by koneckonců defenzivního univerzála brala do týmu naprostá většina ligových klubů. Čím je tak speciální?

Možná by Kričfaluši na žádné mistrovství nejel, nebýt bystrého oka Jindřicha Trpišovského – koluje historka, že ho hlavní kouč Slavie zahlédl kdysi v létě za výběru U16. Bylo léto, konec sezony a fotbalový fanatik Trpišovský vyrazil na Xaverov na jediný zápas, co se v tu dobu hrál. Když viděl vytáhlého mladíka, co rozdává balony na 50 metrů s přesností počítače, žhavil telefon. Zadák ještě neměl ve Slavii smlouvu a mezi velké naděje nepatřil, ale ten den se vše změnilo…

Nyní zná jeho nezvyklé příjmení (maďarského původu) většina českých fanoušků fotbalu. A nejen oni, i zahraniční skauti a analytici u něj zpozorní. Kričfaluši totiž svítí ve všemožných datových tabulkách, v některých metrikách dokonce exceluje i v evropském měřítku.

Výčet jednotlivých metrik je hodně dlouhý. Dle nedávné analýzy společnosti Opta má ve srovnání s hráči do 21 let v top 10 ligách český mladík v průměru druhý nejvyšší počet přihrávek mířících dopředu (první byl Paul Cubrasi z Barcelony) a nejvíce pasů do útočné třetiny. Když odstraníme věkový limit, je ve druhé zmíněné statistice v evropském měřítku čtvrtý. Do toho má v Česku například ještě nejvíce průnikových přihrávek i přesných míčů za obranu. A seznam pokračuje.

Na první pohled tedy působí jako šikovný kreativec, ale když se většina skautů následně podívá na výšku 195 centimetrů, dominanci ve vzduchu a fakt, že Kričfaluši pravidelně střídá post stopera a defenzivního záložníka, vyvalí oči. Do jisté míry jde o hráče s jedinečným souborem dovedností.

„Nechci říkat, že byl pro nás nepostradatelný. Ale jeho výkony na hřišti…Díky nim je v jednadvacítce,“ smekl teplický kouč Zdenko Frťala po sezoně, ale dodal: „V tuhle chvíli neumím říct, kam jeho kroky dál povedou."

Kde po létě skončí?

Tady a teď zřejmě nemá černé na bílém nic ani defenzivní univerzál. Nedávno se musel vyrovnávat se smrtí otce, nyní jede reprezentovat Česko na velký šampionát. V tuto chvíli jsou změny dresu jeho poslední starostí. Ale i bez hráčova vědomí je kolem jeho budoucnosti velký šrumec.

Jak už deník Sport a web iSport s předstihem informovaly, o Kričfalušiho projevil zájem Liberec, který ale odradila potenciální vysoká cenovka. Líbil se i Viktorii Plzeň. V tuto chvíli se ale situace rýsuje tak, že si Slavia odchovance po roce a půl „stáhne“ do přípravy. Defenzivní kolos s přezdívkou „Cukr“ je totiž pro Trpišovského od dob Xaverova stále velkým oblíbencem.

Jak by měl mladík v Edenu zapadnout? Dle informací redakce se důležitým personám klubu líbí jeho obojživelnost, podobně jako v minulosti u Filipa Prebsla. Pro hru na stoperu i na středním záložníkovi se ale mluví o dvou háčcích. Skoro dvoumetrového hráče limituje ve středu pole rychlost, obratnost a intenzita, je typologicky odlišným od Christose Zafeirise, Oscara i Davida Mosese.

V obraně zase Slavia hraje na extrémní individuální zodpovědnost. Jedna chyba s balonem může znamenat gól, tudíž fotbalový a často riskující Kričfaluši do této koncepce rovněž stoprocentně nezapadá. Dle redakčních zdrojů se tak kalkuluje se dvěma scénáři: šestka ve tříčlenné záloze, či osmička v klasické formaci 3-4-3 do zápasů, kdy Slavia dominuje na míči.

Ale pozor! Kričfalušiho situace se může vyvíjet ohromně dynamicky. Z mistrovství Evropy (kde může ještě více zaujmout) by se vrátil až na druhou půlku soustředění „sešívaných“. V tu chvíli už může být post záložníků obsazen. Sám je pro Slavii také potenciálním esem při přestupových tazích napříč ligou v rámci směnných obchodů, dotaz může přilétnout i ze zahraničí. Jednoho z nejzajímavějších fotbalistů v lize tak čekají dva nesmírně zajímavé měsíce.