Vyloučení? Iry naštval kapitán české sedmnáctky: Trapné, oklamal sudího! | iSport.cz

Při vstupu do turnaje svěřenci kouče Václava Kotala vedli ještě v páté minutě nastavení, Belgie ale i bez vyloučeného Engola dokázala vyrovnat. Pondělní souboj proti Irům vypadal podobně. V 63. minutě otevřel skóre střídající Václav Sejk, který pohotovou dorážkou proměnil v gól svůj první dotek s balonem.

Češi se ale s blížícím se koncem zápasu zatáhli, tlak pořádající země se stupňoval. A po rohovém kopu nakonec dokázal vyrovnat zcela nepokrytý Andrew Omobamidele. „Mrzí mě to o to víc, že jsme inkasovali ze standardní situace, na kterou jsme se připravovali. Věděli jsme, že přesně takhle to hrají,“ citoval trenéra Kotala web fotbalové asociace.

Jeho mužstvo tak podruhé na EURO vybojovalo remízu 1:1, o dalším osudu rozhodne až poslední zápas skupiny s Řeckem. Po utkání se ovšem řešil hlavně hektický závěr a vyloučení Festyho Eboseleho.

O co šlo? Slovinský sudí Rade Obranovič irskému ofenzivnímu hráči udělil druhou žlutou kartu po souboji s českým kapitánem Janem Hellebrandem. I když, souboji… Hráč Zlína se po lehounkém přidržení za ruku skácel k zemi a chytil za koleno, opakovaný záběr prokázal, že svůj pád viditelně přihrál.

VIDEO | Kontroverzní vyloučení irského křídelníka:

"'Worst ever' referee decision leaves fans seeing red in a youth sports game" via RTE sports#U17EURO #referee #IRLCZE pic.twitter.com/NKJ3potc4Q — LONDON INSIDER (@loninsider) May 6, 2019

Vyloučený Ebosele nechápal, co se stalo, cestou do šatny ze sebe naštvaně serval dres, který odhodil směrem k tribuně. „Tohle rozhodnutí nemůžeme přijmout, bylo nesprávné. Už jsem se koukal i na video, český hráč zkrátka oklamal rozhodčího. Je trapné, co udělal,“ uvedl trenér Irů Colin O´Brien.

Hellebrandův pád rozhořčil i irské fanoušky, kteří na sociálních sítích začali komentovat oficiální příspěvky české reprezentace. Jejich vzkazy? Simulant a podvodník ještě patří mezi ty umírněnější.

Jejich rozhořčení má i hlubší důvod. Pokud by česká reprezentace v posledním zápase základní skupiny uhrála s Řeckem stejnou remízu, jako Irsko s Belgií, oba celky by měly na kontě shodný počet bodů a i stejné skóre. O postupujícím by tak rozhodovaly body za disciplinovanost týmu. Ty Čechy, i díky vyloučení Eboseleho, řadí momentálně na druhé místo před Iry.

Český kouč Václav Kotal byl z výkonu svého týmu zklamaný celkově. „Zápas jsme nezvládli především v prvním poločase, kdy jsme se nedokázali vyrovnat důrazné hře domácích a nedokázali jsme se dostat do naší typické hry a kombinace. Prohráli jsme spoustu soubojů, bylo tam spoustu nevynucených a technických chyb,“ podotkl šestašedesátiletý trenér.

Jeho výběr má v tabulce skupiny A dva body stejně jako Irsko a čeká jej poslední souboj s Řeckem, které v pondělí podlehlo Belgii (0:3). „Situace ve skupině je pořád otevřená. Vítězství v posledním utkání samozřejmě znamená velkou šanci na postup. Uděláme pro to všechno,“ řekl Kotal. Klíčový duel je na programu ve čtvrtek od 20 hodin.