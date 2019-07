Česko - Irsko 1:2. První gól nestačil, devatenáctka končí na ME poslední | iSport.cz

Duel české fotbalové reprezentace do 19 let proti Irsku • twitter.com

Irští reprezentanti do 19 let se radují z gólu proti Česku • twitter.com

Ukončení gólového trápení k postupu nepomohlo. Čeští fotbalisté na mistrovství Evropy do 19 let prohráli poslední zápas skupiny s Irskem 1:2 a ztratili poslední šanci na postup do play off. Jedinou českou branku zápasu a na turnaji vstřelil reprezentant Vasil Kusej. Do vyřazovacích bojů tak vedle Francie postupuje země ze smaragdového ostrova po gólech Jonathana Afolabiho a Barryho Coffeyho.