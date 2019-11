Supertalent Hložek: EURO je můj sen. Co řekl o přestupu do zahraničí? | iSport.cz

PŘÍMO Z CHORVATSKA | Přišel, viděl, zazářil. A hlavně: dokázal to zopakovat. Ofenzivní univerzál Adam Hložek po první sezoně ve velkém fotbale nezapadl, je ještě lepší. V sedmnácti letech patří k hvězdám Sparty i celé FORTUNA:LIGY a taky na něj spoléhá česká jednadvacítka, kterou už v pondělí čeká klíčová partie kvalifikace na EURO v Chorvatsku. „Snad nezklameme,“ říká v rozhovoru pro iSport Premium. Kromě jednadvacítky mluví i o svém progresu, odchodu do zahraničí či soupeření se čtyřicátníky.

Tiše pozdraví, sedne si do pohodlného křesla a na otázku, jak se má, mile odpoví: „Dobře.“ Od Adama Hložka to není jen zdvořilostní fráze, tenhle teenager prožívá sladké časy. V lize má už teď lepší čísla než za celou minulou sezonu a ve čtvrtek dvěma góly postrčil jednadvacítku k povinné výhře 6:0 nad neškodným San Marinem. „Všechno klaplo,“ vykládá spokojeně. „Měli jsme to bez problémů a ještě jsme nasázeli hodně gólů, což jsme chtěli.“

Má se nejlepší střelec jednadvacítky Ondřej Šašinka bát o místo? Proti San Marinu jste za něj zaskočil na hrotu a vstřelil dva góly.

„Šáša už měl v kvalifikaci dvě žluté karty a třetí by pro něj znamenala stopku na Chorvatsko, proto San Marino vynechal. Byl jsem rád za sebe i za celý tým, že jsme po dvou říjnových remízách konečně vyhráli. Do Chorvatska jsme díky tomu vyrazili klidnější.“

Počítáte s tím, že kvůli očekávanému návratu Šašinky budete hrát níž? Třeba pod hrotem nebo na křídle?

„Pro mě je to jednoduché: kam mě trenér dá, tam budu hrát. Zleva, pod hrotem, na hrotu… Základ je, abychom všichni zahráli na sto procent a zvítězili nebo aspoň urvali remízu. I ta by se nám ve vyrovnané skupině hodila.“

Když jsme u vaší všestrannosti, na kterém postu vám to sedí nejvíc?

„Pokud se bavíme o křídlech, nemám problém zahrát na pravém, ale vlevo mi to sedí asi víc. Jsem tam i produktivnější. Z levé strany si to můžu brát na pravou, jít do středu nebo si to dát na lajny.“