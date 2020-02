Holoubek odmítl kluby, bere repre do 18 let: Jako slepý k houslím | iSport.cz

David Holoubek bude trénovat reprezentaci do 18 let • Michal Beránek / Sport

PŘÍMO Z MALTY | V létě s ním jednala Olomouc, nedávno Žilina. „Nabídky chodí,“ přiznává trenér David Holoubek. Teď už však mají kluby na dva roky smůlu, 39letý kouč se za pár dní stane zaměstnancem FAČR a v létě přebere reprezentaci do 18 let. Perlička? Pokud by devatenáctka vedená Lubošem Kozlem prošla březnovou kvalifikací až na EURO, na turnaji by týmu šéfoval on. I proto Holoubek vyrazil za trenérem Baníku společně s Jiřím Kotrbou na mini stáž přímo na Maltu.

Fotbalem žije, dokáže o něm poutavě mluvit hodně dlouho. Když kolem Davida Holoubka na maltském hotelu Dolmen procházeli hráči Baníku či Mladé Boleslavi, se spoustou z nich se přátelsky zdravil, klábosil, vtipkoval. Teď mu tyhle srandičky budou chybět.

„Nejvíc dennodenní styk s týmem a víkendový adrenalin,“ vypálí okamžitě. „Tahle nabídka přišla naprosto nenadále. Netušil jsem, že se o mně uvažuje. Když mi vedení FAČR zavolalo, řekl jsem okamžitě ano, protože jsem s mládeží dlouhodobě pracoval, teď ve Spartě vlastně taky. Chtěl jsem si tuhle práci vyzkoušet na reprezentační úrovni. Můžu si udělat velký přehled o mladých hráčích, těším se na to,“ popisuje svou novou štaci, do které oficiálně nastoupí příští týden.

Holoubek tým po Radku Bejblovi přebere až v létě, zatím bude objíždět zápasy a účastnit se přednášek s ostatními kolegy. Aby měl přehled ještě větší, vyrazil Holoubek společně s Jiřím Kotrbou, ředitelem sportovně technického oddělení FAČR, na Malta Cup.

Luboš Kozel, trenér Baníku a zároveň národního týmu do 19 let, mu tam předával poznatky ze čtyřletého působení u mládežnických reprezentací. „S Lubošem jsem byl párkrát na reprezentačních srazech jako pozorovatel, když jsem dělal devatenáctku Sparty. Ale chtěl jsem se s ním setkat a vidět, jak každý den pracuje,“ říká.

Proto se Holoubek účastnil i ostravských tréninků. Dělal si zápisky a viděl, jak se nový realizační tým snaží přeměnit způsob hry. Na techničtější, kombinačnější, náročnější. „Takový dukelský,“ usmívá se bývalý kouč Liberce či Ružomberoku. „Je vidět, že je na to Luboš zvyklý. Bude to však chtít čas, nemůže se to projevit hned, protože Baník zároveň přestavuje kádr. Je to složité.“

Nejvíce ho upoutal Jakub Drozd, 16letý talent, který bude spadat do Holoubkova výběru. „Velmi mě překvapil, moc se mi líbí. Ostravě zase začínají vyrůstat dobří hráči. Pan majitel Brabec se do toho správně vrhnul, dělají to super a vytvořili klukům skvělé podmínky. Je to dobře, protože baníkovská líheň je známá,“ chválí slezský klub.

Vyloženě ho však zklamala jiná záležitost: zranění mladoboleslavského Davida Pecha (17), kterému brněnský Juraj Kotula zlomil kotník. „Vyřadí ho to na půl roku, což je škoda, protože mě okamžitě bouchnul do očí. I Jožka Weber říkal, že Pech klepal na základní sestavu. To mě mrzí.“

Ke zvláštní situaci může dojít v červenci. Pokud by se Kozlovu mančaftu povedlo v březnové elitní fázi kvalifikace překvapivě postoupit přes domácí Nizozemsko, Švýcarsko a Finsko na závěrečné EURO v Severním Irsku, turnaj by odkoučoval Holoubek. „Dostal jsem se k tomu jak slepý k houslím, protože všechno je Lubošova práce. V tomhle ohledu je to pro mě trochu nepříjemné,“ uznává. „Jenže skloubit to na tři týdny s prací v ligovém týmu je asi téměř nereálné,“ ví.

Kozel bude mít v tu dobu úplně jiné starosti, nová sezona FORTUNA:LIGY začíná o třetím víkendu v červenci, tedy ve stejném termínu jako mistrovství Evropy. Pokud by se navíc Baníku povedlo postoupit do druhého předkola Evropské ligy, čekalo by ho pohárové utkání hned v dalším týdnu.