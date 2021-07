Jednadvacítka dostane nového trenéra. Má se jí ujmout Suchopárek

Karel Krejčí už u druhého nejdůležitějšího fotbalového výběru v zemi skončil, vaz mu zlomilo vystoupení na mistrovství Evropy. Kdo ho ale u jedenadvacítky nahradí? Podle informací serveru iSport.cz by to měl být bývalý reprezentant Jan Suchopárek, který má s vedením mládežnických reprezentací rovněž zkušenosti. Aktuálně velí národnímu týmu do osmnácti let. „O tom rozhoduje někdo jiný,“ reagoval na dotaz, zda povýší.

Konkurz na pozici trenéra mužstva, které by mělo svými nejlepšími borci zásobovat A tým Jaroslava Šilhavého, byl zprvu širší. Figuroval v něm například bývalý sparťanský trenér Václav Kotal či Luboš Kozel, jenž nedávno skončil v Baníku. Osloven z FAČR byl Vítězslav Lavička, jenž tým U-21 vedl již dvakrát. I proto odmítl, po štaci v polském Slasku Wroclaw směřuje spíš k dalšímu klubovému angažmá. „Nemusím nikam spěchat,“ říká.

Novým koučem výběru by se tak měl stát Jan Suchopárek, trenér reprezentační osmnáctky. „To nevím, jestli jím budu, o tom já nerozhoduju,“ odpověděl. Zdrženlivě reagoval i na otázku, zda obdržel nabídku: „To neprozradím. Nějaká posloupnost by to v rámci práce na fotbalové asociaci byla, ale teď se nemám o čem bavit. Je to zbytečné.“ To ovšem naznačuje, že by mohl být brzy „inaugurován“, podle zdrojů iSport.cz už oslovuje případné spolupracovníky.