Nová jednadvacítka se chystá na kvalifikaci. Bude jedničkou Kovář?

EURO jednadvacítek letí do víkendového finále, ovšem play off ve Slovinsku a Maďarsku se hraje bez Česka. Starý tým kolem lídrů Michala Sadílka a Matěje Chaluše už neexistuje, nastupuje nová garnitura. Tři měsíce před prologem další evropské kvalifikace čeští mládenci ladili na prvním kempu. Mimochodem, s novou partou byl i Matěj Kovář, brankář slavného Manchesteru United.

Nedostal ani minutu, přesto nelitoval. Matěj Kovář na březnovém EURO jednadvacítek nasával atmosféru, litoval brzkého vyřazení a opakoval si: „Teď jsem brankář číslo tři, ale příště můžu být jednička.“

Kovářovo „příště“ se blíží.

Nová jednadvacítka zkraje září rozehraje kvalifikaci na EURO, které bude za dva roky hostit Rumunsko s Gruzií. Kovář a spol. mají ještě jedno lákadlo: olympijskou Paříž 2024. „Proč se o to nepokusit? Je to speciální motivace, o olympiádu se popereme,“ hlásil ze včera skončeného prvního kempu v Hluboké nad Vltavou.

Kousek od pečlivě sestřiženého hřiště šumí řeka, podél níž šlapou hloučky cyklistů, a dá se zaslechnout i typický kovový zvuk doprovázející dotek golfové hole s míčkem. V těchto kulisách se nová jednadvacítka chystala na blížící se bitvy o EURO. „Poznávali jsme se a zvykali si na sebe. Doufám, že jsme na začátku něčeho velkého,“ vyzná se Kovář.

Má za sebou zvláštní sezonu. Na podzim hostoval v třetiligovém Swindonu a ochutnával dospělácký fotbal: „Ze začátku jsme nehráli špatně, ale pak bohužel odešel trenér a začalo se to bortit jako domeček z karet. Do toho měl klub finanční problémy. Ve dvaceti to pro mě byla dobrá zkušenost, ale…“ Ale v zimě se radši vrátil domů na základnu Manchesteru United.

Na jaře chytal za juniorku a pravidelně trénoval s áčkem. „Po návratu ze Swindonu jsem byl zklamaný, ale hodně mi pomohl David de Gea a další gólmani. Radili mi a vyprávěli, co zažívali oni, když byli mladí,“ vykládá Kovář.

Když je řeč o De Geovi, nemůžeme nevzpomenout na nedávné finále Evropské ligy, které United hořce ztratili v jedenácté sérii penalt. Smutným hrdinou byl právě brankář s iniciálami DDG, jenž v osudové chvíli nedal a slavil Villarreal. „Málokdy se stane, že penalty trvají takhle dlouho a dojde i na brankáře. Davida mi bylo líto, vybral si obrovskou smůlu,“ vykládá Kovář.

Z rodného Slovácka odešel do Manchesteru už v osmnácti, teď má smlouvu ještě na rok s opcí. „Chci v příští sezoně ukázat, že do klubu patřím a vybojovat si prodloužení smlouvy,“ plánuje. „Rád bych se zase dostal na hostování někam ven.“

Jeho pravidelný zápřah v klubu by se hodil i jednadvacítce, která by na Kovářovi měla stát. Kromě něj na Hlubokou přijeli další tři gólmani: Kovářův jednadvacetiletý vrstevník Vladimír Neuman a o dva roky mladší tandem Vítězslav Jaroš & Adam Stejskal.

Nová generace se rýsuje zajímavě, k lídrům by měli patřit sparťané Adam Karabec s Martinem Vitíkem či plzeňský záložník Pavel Šulc. Spolu s Kovářem, libereckým obráncem Michalem Fukalou a slováckým záložníkem Michalem Kohútem byli už s předchozí jednadvacítkou na letošním EURO. „Je na čem stavět,“ říká trenér Karel Krejčí s nadějí v hlase.

Je otázka, jestli nový tým provede kvalifikací právě on. Krejčímu a jeho pobočníkům na konci července vyprší smlouva, která by se díky postupu na letošní mistrovství Evropy měla automaticky prodloužit na další cyklus. Jestli to tak opravdu bude, o tom rozhodne včera zvolené nové vedení českého fotbalu.

Kdo byl na prvním kempu U21

Brankáři: Vítězslav Jaroš (St Patrick's/Irsko), Matěj Kovář (Manchester United/Anglie), Vladimír Neuman (Karviná), Adam Stejskal (Liefering/Rakousko).

Obránci: Michal Fukala (Liberec), Adam Gabriel, Martin Vitík (oba Sparta), Šimon Gabriel, Jan Knapík (oba Teplice), Jiří Mezera (Příbram), Daniel Horák (Jihlava).

Záložníci: Michal Beran (Slavia), Kryštof Daněk, Jáchym Šíp (oba Olomouc), Filip Kaloč (Baník), Adam Karabec, Matěj Ryneš, Filip Souček (všichni Sparta), Michal Kohút (Slovácko), Vojtěch Novák (Bohemians), Ondřej Pachlopník (Brno), Tomáš Solil (Pardubice).

Útočníci: Daniel Fila (Brno), Pavel Osmančík (Bohemians), Vojtěch Patrák (Jihlava), Antonín Svoboda (Liefering/Rakousko).