Krejčí o krachu U21: Ozval se mi i Vrba, kritiku dobře zná. Co ho zpětně mrzí?

Jen dva body a rychlý konec. Česká jednadvacítka na březnovém EURO uhrála pouze dvě remízy a její trenér Karel Krejčí schytal moře kritiky. Podle fanoušků i expertů tým neměl tvář, byl neškodný v ofenzivě a (nejen) opory zklamaly. V čem Krejčí a jeho pobočníci chybovali? Poskládali by nominaci stejně? A udělali by během turnaje něco jinak? I o tom otevřeně mluví pro iSport Premium.

Rozhovor o zpackaném šampionátu jednadvacítek s odstupem a nadhledem? První odpověď ze Strahova byla nekompromisní: „Ne, uděláme si interní analýzu.“ Postupně se ale situace začala měnit – a před diktafon si nakonec sedl nejen kouč Karel Krejčí, ale i jeho asistenti Jiří Kohout s Ladislavem Maierem. „Každá kritika, která je konstruktivní, je namístě. Nemám problém přečíst si názory odborníků nebo fanoušků, volal jsem si i s mnoha kolegy z branže. Jejich postřehů si vážím, i těch kritických,“ říká Krejčí smířeně.

Po turnaji do vás šily i známé fotbalové osobnosti, konkrétně Karel Poborský či další vicemistr Evropy Vladimír Šmicer. Dotklo se vás to?

Krejčí: „Od těchto kluků vnímám kritiku pozitivně. Pochvaly jsme si nezasloužili. Kritika rádoby odborníků… (odmlčí se) Nechci to komentovat, nezlobte se. Nikdy bych si nedovolil hodnotit práci někoho jiného. Když člověk není přímo v dění a sleduje to jen z gauče, nemůže mít ucelený pohled. Kritika z prostředí mě neuráží, ale jedovatá slova neberu. Ať si každý udělá obrázek sám.“

Dostalo se vám i podpory?

Krejčí: „Takových lidí byla spousta. Funkcionáři, trenéři. Nešlo jen o slova útěchy, ale i o zpětnou vazbu. Vesměs všichni hodnotí kladně postup, ale jsou realisté.“

Ozval se třeba sparťanský trenér Pavel Vrba, jemuž jste asistoval v Plzni a u reprezentace?

Krejčí: „Ano, jsme v kontaktu. Prožil si to samé u nároďáku, když jsme se před pěti lety vraceli z EURO ve Francii. Šlo o podobný scénář. Dlouho nic a pak velká kritika. Pavel si také prošel mládeží. Ví, o čem to je. V názorech se shodujeme. Na Spartě taky pracuje s hodně mladýma klukama. Sám ví, že za chvíli může mít hodně zajímavý tým.“

Od Vrby zpátky k vám: vyčítáte si něco po mistrovství Evropy?

Krejčí: „Jediné, co mě mrzí, je první půle se Slovinskem. Nezvládli jsme ji. Věděli jsme, že Slovinci mají soubojové mužstvo, ale místo toho, abychom