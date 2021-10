Kovář: Nuly United zajímají. Dělovky od Ronalda? Člověk to furt loví z brány

Na tréninku Manchesteru United chytá bomby Cristiana Ronalda. Tedy alespoň se o to snaží. „Většinou mu střely končí v síti a my jen lovíme balony,” usmívá se Matěj Kovář. V dresu české reprezentace do 21 let však lovit míč z branky zatím nemusel. V premiérových třech duelech udržel odchovanec Slovácka pokaždé čisté konto.

Lvíčata v Prištině střežila těsné vedení. Pojišťovací gól nepřicházel. Naopak rostl tlak a šance domácích Kosovanů. Od toho však má družina Jana Suchopárka Matěje Kováře. Mladého brankáře, který denně trénuje s hvězdným kádrem „rudých ďáblů”.

Zachytal jste si proti Kosovu?

„Pár šancí měli, ale nic velkého. Jsem rád, že jsme to opět zvládli s nulou a snad se nám povede prodloužit tuto sérii i v domácí odvetě. Nebude to ale snadné. Kosovo na nás bylo výborně připravené a hrálo fotbal, který nám moc neseděl. Ale dobře jsme se s tím popasovali a uhráli důležité tři body.”

Užíváte si díky čistým kontům první zápasy za jednadvacítku?

„Pro mě osobně je to super bonus, ale moc se na to nesoustředím. Jde mi hlavně o to, aby se dařilo týmu. Abychom sbírali body.”

A jak hodnotíte váš výkonnostní posun za poslední měsíce?

„Zatím je to z osobního hlediska skvělá sezona. Nedostávám moc branek v klubu, kde chytám za rezervu, ani tady na nároďáku. Snažím se na sobě neustále pracovat, abych se zlepšoval. Chci být připravený na moment, kdy dostanu šanci. Uvidíme, co se stane v lednu, jestli přijde nabídka na hostování, nebo dál zůstanu v Manchesteru.”

Mají výkony v jednadvacítce pro Manchester nějakou váhu?

„Samozřejmě. Sledují nás a ví, že jsme za tři zápasy nedostali žádný gól. Mám na to pozitivní ohlasy. Je vidět, že to lidi v klubu zajímá.”

V čem jste udělal největší pokrok?

„Nejvíc mi pomohla zkušenost s angažmá ve třetí lize, kde jsem hostoval ve Swindonu. I když to nedopadlo nejlépe, během těch 21 zápasů jsem nabral neskutečné množství zkušeností, které mě někam posunuly. Určitě toho nelituji a jsem rád, že jsem si tím prošel.”

Nechtějí po vás trenéři po zkušenosti z penaltovým rozstřelem ve finále Evropské ligy, abyste pilovali i pokutové kopy?

„Nic takového, v tréninku brankářů se nic nezměnilo. Málokdy se stane, že brankář musí na penaltu. Hráči z pole je trénují, ale my jedeme pořád ve stejném režimu.”

Takže je stále především chytáte?

„Přesně.”

Pomáhá vám v progresu i přítomnost Cristiana Ronalda, který má děsně prudkou střelu a brankáři se jeho dělovky špatně chytají?

„Na jednu stranu je to příjemné, ale je to jeden z nejlepších hráčů na světě a většina jeho střel končí v síti. Člověk to furt loví z branky, až je to občas nepříjemné. Být s Ronaldem v týmu je neskutečná věc. Obrovská škola. Přál bych si, abych s ním strávil co nejvíc času, abych od něho mohl sbírat zkušenosti. Jeho charakter přinese úspěch celému týmu.”

Šetří vás aspoň trochu?

„Vůbec. V tomhle je prostě svůj. Je vidět, jaká je to mašina a i v 36 letech obrovský profesionál.”

Jaký je, když se zavřete do kabiny a nikdo vás nevidí?

„Skvělý a hodný člověk. Nikoho neodmítne, každému s chutí poradí. Mám z něho pouze pozitivní dojmy.”

Dezerty z jídelního menu opravdu zmizely?

„Jeho příchodem se změnilo dost věcí, respektive hráči kolem něho změnili svoje návyky. Ronaldův vliv v kabině je obrovský a každý se od něho chce něco přiučit.”

Jste kluk z Uherského hradiště, jak se po letech na Ostrovech v Manchesteru cítíte?

„Už jsem tu nějaký rok, takže jsem si na zdejší život zvykl. Dá se říct, že se tu cítím jako doma. Ale na začátku jsem s tím měl trochu problém. V Uherském hradišti žije 25 tisíc lidí a najednou jsem se ocitl v Manchesteru, který má půl milionu obyvatel.”

Chodíte často podporovat spoluhráče z A-týmu na Old Trafford?

„Ano, hráči, kteří se nevejdou do nominace, mají svoje místo, kde sledují zápasy. Atmosféra tu byla vždy úžasná, ale po příchodu Ronalda se ještě zlepšila. I když je pravda, že lidé jsou tak na půl šťastní a na půl nešťastní z výsledků.”

Jak s hráči pracuje další bývalá hráčská ikona a dnes trenér Ole Gunnar Solskjaer?

„V klubu má velké jméno a jako trenér je skvělý člověk. Neustále s hráči mluví a dělá vše pro to, aby tým šlapal jako za éry Alexe Fergusona. Je znát, že od něho pochytil určité návyky, což je zajímavé. Myslím si, že kádr máme momentálně skvělý, jen to musíme potvrzovat i na hřišti. Snad si vše sedne a United se vrátí na přední příčky v Premier League a Champions League.”

Když člověk pročítá fanouškovská fóra nebo si projedete sociální sítě, dozví se, že vás fanoušci „rudých ďáblů” mají v oblibě. Zároveň jsou ale nervózní, že jste stále nepodepsal novou smlouvu. Už tušíte, jak to bude?

„Uvidíme, jak to celé bude. Popravdě, tohle téma je spíš pro jiné lidi, než jsem já. Bude záležet na tom, co se stane v zimě, případně v létě. Nicméně upřímně říkám, že v Manchesteru bych chtěl dál rád pokračovat.”