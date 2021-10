Rozladěný Ronaldo odkráčel ze hřiště. Zvyšuje tlak na trenéra, míní legenda

West Ham šel na Old Trafford rychle do vedení • Reuters

Začal snově, božsky. V prvních pěti zápasech po comebacku do Manchesteru United Cristiano Ronaldo nasypal pět gólů. Při premiéře dvěma zásahy sejmul Newcastle, ve středu zase působivě v nastavení rozhodl duel Ligy mistrů s Villarrealem. Až teď jako by přišel první výraznější problém. Ronaldo pro sobotní zápas s Evertonem (1:1) nečekaně chyběl v sestavě, naskočil až ve druhé půli. Po remíze kroutil hlavou a ihned odkráčel do kabin...

United proti Evertonu vedli díky zásahu Antonyho Martiala, hosté ale po změně stran srovnali na 1:1. To už Ronaldo chvíli byl na hřišti, v závěru ani on nedokázal svému týmu pomoct k vítězství. Celek z Old Trafford má po sedmi kolech 14 bodů, patří mu čtvrté místo v našlapané tabulce Premier League.

Sobotní plichta ale byla Ronaldovi viditelně málo.

Po závěrečném hvizdu nijak neskrýval rozladění, okamžitě se svižnou chůzí vydal do šatny. Kamery ho zachytily, jak kroutí hlavou a sám k sobě rozzlobeně mluví. Chování portugalské superstar zaujalo i experty ve studiích britských televizí. Ronaldo prý zbytečně zvyšuje tlak na trenéra Ole Gunnara Solskjaera, který je už tak obrovský.

„Viděl jsem, jak Cristiano odchází a nemůžu říct, že by se mi to líbilo. Je naštvaný, když nehraje? Ano. Je naštvaný, když nedá gól? Ano. Je vážně naštvaný, když jeho tým nevyhrává? Ano, samozřejmě. Ale tyhle věci známe, nemusí je tolik ukazovat,“ prohlásil pro Sky Sports Garry Neville, legenda Manchesteru United.

Bývalý výborný obránce Ronaldovi radí, aby si projevy nespokojenosti příště schoval až do kabiny.

„Při odchodu si něco mumlal pro sebe, což akorát vyvolává otázky. Co říká? Na koho je naštvaný? Může se to otočit jen proti trenérovi. Takové chování – a Cristiano je dost chytrý na to, aby to věděl – jen přinese ještě větší tlak, než pod kterým Ole Gunnar Solskjaer je,“ podotkl Neville.

Jeho exkolega z obrany Rio Ferdinand se ve studiu BT Sport zamýšlel nad trenérovým rozhodnutím, které Ronalda od úvodu zápasu posadilo na střídačku. Na hrotu dostal poprvé v sezoně od začátku šanci Edinson Cavani.

„Cristiano měl pět gólů v pěti zápasech, není běžné, že posadíte svého nejlepšího střelce, ne? Jasně, je mu šestatřicet a musíte jeho zátěž trochu řídit. Chápal bych to, kdyby hráli v úterý další zápas, jenže jeho čeká reprezentace proti Kataru a Lucembursku,“ podivoval se Ferdinand.

Podle Nevilla by měl Solskjaer situaci v kabině trochu zklidnit. „Věřím, že to zvládne, třeba Paula Pogbu v posledních letech řídil docela dobře. Myslím, že si s Cristianem promluví a řekne mu, ať podobné věci kdyžtak dělá až v šatně. Na druhou stranu Ronaldo není ovce a nebude jen slepě naslouchat. Když se mu něco nelíbí, tak dá nespokojenost najevo,“ poznamenal Neville.

Po reprezentační pauze je program United brutální, posuďte sami. Leicester venku, Atalanta doma, Liverpool doma, Tottenham venku, Atalanta venku, Manchester City doma. Uklidní se situace na Old Trafford, nebo po duelech s náročnými soupeři přibudou další starosti?