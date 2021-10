Ronaldova perfektní dieta? Je to jinak. Dopřeje si i jídlo s hranolky

Cristiano Ronaldo je synonymem zdravého životního stylu. Na fotkách ukazuje vypracované tělo, co mu o deset mladší spoluhráči mohou závidět. Na EURO se mimo hřiště proslavil i tím, že na tiskové konferenci odsunul lahev coly a vybízel lidi, ať pijí vodu.

O tom, že Ronaldova životospráva má vliv i na spoluhráče, vyprávěl v září náhradní brankář Lee Grant.

„V pátek po večeři si obvykle dopřejete nějakou sladkost. Jablečný koláč, brownie, nebo vafli,“ řekl gólman. Jenže tentokrát nikdo pro dezert nedorazil. „Všichni se dívali, co má na talíři Ronaldo. A jak si dovedete představit, šlo o to nejzdravější, co je k mání. Úplně mě dostalo, jak se nikdo další neodvážil vzít si jakoukoliv ze sladkostí, které tam zůstaly ležet,“ usmíval se 38letý Brit.

Ronaldův režim ale možná není tak striktní, jak by se mohlo zdát. Na srazu portugalské reprezentace se o tom rozpovídal stoper José Fonte, opora Lille.

„Stoprocentně všichni sledujeme, co si dává. Víme, že je nejlepší, a chceme replikovat, co dělá, protože to asi dělá dobře. Samozřejmě jí zdravě, dává si quinou, vajíčka, batáty, brokolici, to mu chutná. Ale i on má svoje neřesti a dopřává si dny s nezdravým jídlem,“ odhalil bývalý zadák Southamptonu.

Podle Fonteho si Ronaldo při reprezentačních srazech rád dává tradiční portugalské jídlo zvané bacalhau. Jde o sušenou osolenou tresku, obvykle konzumovanou s brambory, cibulí, natvrdo vařenými vajíčky, olivami a olivovým olejem. „Po zápase si občas dává steak s hranolky a smaženým vejcem. Chápu, proč se do nezdravého jídla pouští zrovna na srazech s reprezentací, protože tu máme neuvěřitelný catering. Vždycky, když sem přijedu, musím si dávat pozor, abych se do klubu nevracel těžší,“ smál se Fonte.

Jak se Ronaldo drží fit?

Cristiano Ronaldo má jasně nastavený režim. Dává si šest jídel denně. K snídani šunku, sýr a nízkotučný jogurt, pak k svačině salát s kousky kuřete. K obědu obvykle sní tuňáka, olivy, vajíčka a rajčata, odpoledne posvačí čerstvé ovoce a avokádový toast.

Že je nezdravé jíst po setmění? S tím na Ronalda nechoďte. Večer si dává salát s čerstvým mečounem, na závěr ještě povečeří steak a kalamáry.

Co se týče cvičení, v posilovně najdete Cristiana pětkrát týdně. Zdrží se tři až čtyři hodiny denně a jeho rutina obsahuje zhruba půlhodinové kardio, sprinty ve vysoké intenzitě a silové cvičení s vahami. Vše podle personalizovaného plánu.

S takovou porcí dřiny je ale potřeba i pořádný odpočinek. Portugalská superstar si hned pětkrát denně dá šlofíka! „Dobrý spánek je důležitý pro to, abychom z tréninku vytěžili maximum. Během spánku se zotavují svaly, což je velmi důležité,“ říká Ronaldo.

Podle posledních testů má CR7 tělo o 14 let mladšího sportovce - v 36 letech se tak může pyšnit fyzičkou 22letého atleta. Zatímco ostatní fotbalisté mají v průměru 11 procent tělesného tuku, u Ronalda je to jen 7. Svalová hmota tvoří 50 % jeho hmotnosti.