Golf i trénink s dětmi. Jednadvacítka se na jihu chystá na zápas roku

Elegantní pětihvězdičkový hotel, modré nebe bez mraků a pečlivě sestřižené golfové hřiště za rohem. Na první pohled to vypadá jako dokonalé prázdninové kulisy, ale nenechte se zmást. Hvězdičky z české jednadvacítky přijely na Hlubokou pracovat. Blíží se vrchol evropské kvalifikace s Anglií – a ve hře bude přímý postup. Vedoucí Češi sice na hlavního rivala mají k dobru tři body, ovšem Angličané odehráli o dva zápasy méně. A na podzim nad týmem trenéra Jana Suchopárka zvítězili 3:1, v Burnley bylo hotovo už po první půli.

„Aspoň už víme, čeho se máme vyvarovat. V pátek na to půjdeme jinak,“ slibuje sparťanský útočník Tomáš Čvančara před bitvou o všechno.

Ve srovnání s několika předchozími srazy je tu jeden odlišný detail: Čvančara mluví s novinářskou návštěvou naživo v recepci hotelu. Striktní koronavirové protokoly jsou minulostí, hráči a trenéři už při rozhovorech nemusí sedět ve sterilním prostředí za monitorem počítače a od rána do večera být zavření na hotelu.

„Byla to zvláštní doba, nemohli jsme napřímo mluvit s diváky ani s novináři. Nejlíp to jednou na lize vystihl trenér Rada, k fotbalu patří osobní kontakt. Jsem rád, že jsme zpátky v normálu,“ vykládá Čvančara.

Na fotbalovém jihu je s kumpány jako doma. Jednadvacítka v kvalifikaci hrála v Českých Budějovicích třikrát – a pokaždé vyhrála. V útulné aréně Dynama loni na podzim porazila Slovinsko, Albánii i Kosovo. Vyjde to i na čtvrtý pokus s našlapanou Anglií, která v kvalifikaci zatím ztratila jen dva body?

„Jsme nohama na zemi, ale třeba na budějovickou sérii navážeme. Sedí nám to tam,“ řekne útočník Daniel Fila, spolu s Angličanem Folarinem Balogunem nejlepší střelec „české“ skupiny.

Fila a spol. každý den před hotelem nasednou do bílého autobusu, který je odveze na trénink do nedalekého Olešníku. Že vám to něco říká? Právě tam kdysi začínal David Lafata, král kanonýrů samostatné české ligy. Už jako kluk kosil jednoho soupeře za druhým a doma si zapisoval góly do speciálního notýsku.

Ale zpátky k jednadvacítce, která je na Hluboké už od soboty. V neděli se tým zastavil v tréninkovém centru budějovického Dynama, kde si užil pozornosti hlavně od natěšených dětí. „Moc příjemná změna ve srovnání s tím, co jsme zažívali ještě nedávno,“ narážel kouč Suchopárek na restrikce koronavirové doby.

Volnější start srazu je pryč, teď už se ladí na šlágr s Anglií. Češi mají dvě kola před koncem kvalifikace jistou baráž, ale sní o prvním místě ve skupině, které bude znamenat přímý postup. Ten čeká i na nejlepší tým z druhých míst – a česká parta by díky dosavadním dvěma ztrátám od téhle pozice teoreticky nemusela být daleko.

„Zatím nekalkulujeme. Chceme porazit Anglii a pak uvidíme,“ odhodlaně poví obránce David Jurásek. „Pokud do zápasu půjdeme sebevědomí a chytíme začátek, mohlo by to dobře dopadnout. Máme dost silný tým na to, abychom to zvládli.“