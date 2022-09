Hrdina Kovář po postupu: Naštěstí mě to trefovalo. A teď lehčí skupinu

Jan Suchopárek diriguje své svěřence v odvetě baráže o EURO do 21 let s Islandem • ČTK / Pancer Václav

Promluva Jana Suchopárka v šatně po postupu na EURO do 21 let • FAČR/Martin Gregor

Hrdina Matěj Kovář a jeho úsměv v šatně po postupu na EURO do 21 let • FAČR/Martin Gregor

Oslavy postupu českých fotbalistů do 21 let na EURO 2023 • FAČR/Martin Gregor

Lukáš Červ a česká euforie v šatně po postupu na EURO do 21 let • FAČR/Martin Gregor

Hrdina Matěj Kovář a jeho úsměv v šatně po postupu na EURO do 21 let • FAČR/Martin Gregor

Byly to nervy, klidně se mohlo jít do prodloužení. Ale Matěj Kovář tenhle scénář odmítl. Díky jeho několika báječným zákrokům česká jednadvacítka v odvetě baráže s Islandem uhrála postupovou remízu 0:0 a postoupila na EURO. „Jsem jen jeden z jedenácti,“ odmítal komplimenty nejlepší muž napínavého večera v Českých Budějovicích. „A teď by to chtělo nějakou hratelnou skupinu.“

0:0, postup a… Co vám běží hlavou?

„Bylo to trochu napjaté, nehráli jsme úplně nejlepší fotbal. Z naší strany to bylo takové nijaké. Chtěli jsme hrát něco jiného, ale cílem byl postup na EURO. Nikdo se teď nebude ptát, jaký jsme předvedli fotbal.“

V první půli jste si skoro nesáhl na míč, ale ve druhé jste převedl několik skvělých zákroků. Který byl nejtěžší?

„Vybral bych poslední, byla tam hlava. Islanďané byli hodně nepříjemní: kombinovali a přesouvali hru z jedné strany na druhou. Já si balon do prvního zákroku vůbec nechytil a kopání z mojí strany taky nebylo ideální.“

Nakonec jste se ale pořádně zahřál, viďte?

„Čekal jsem, že Island bude v druhé půli tlačit. Díkybohu mě to trefovalo. Brankář je specifická pozice, může rozhodnout jediná střela. Nikdy nevíte, co se stane, ale já se koncentroval celou dobu.“

Mluvil jste o tom, že výkon nebyl úplně ideální. Nesvazovala vás nervozita?

„Hrála velkou roli, byl to velký zápas pro nás všechny. Úplně jsme takhle hrát nechtěli, ale jak už jsem zmiňoval, zítra se na to nikdo ptát nebude. Bude pěkné si na EURO zahrát mezi šestnácti nejlepšími týmy a jen to ukazuje, jak skvělou partu máme. Hráče i realizační tým. Postup je výsledkem naší společné práce.“

Zahrajete si už na třetím mistrovství Evropy: před třemi lety jste na něm byl s devatenáctkou a loni jste byl trojkou předchozí jednadvacítky. Cítíte se jako magnet na úspěchy?

„Fotbal je týmový sport, není to jen o mně. Kluci zaslouží velké díky, jak to odbojovali a odběhali.“

EURO se losuje 18. října. Máte vysněné soupeře?

„Bude tam šestnáct nejlepších týmů a je jedno, koho dostanete. Upřímně, bylo by příjemné dostat lehčí skupinu, abychom měli větší šanci na postup.“