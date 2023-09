Lvíčata před Islandem: Umělka, přetlak v útoku i nový systém. Daněk nedorazí

Když po půli ve čtvrteční přípravě proti Slovensku (2:0) vtrhli na plac naráz Vecheta, Fila a Kabongo, dostala hra „lvíčat“ šmrnc. Rychle přišly dva góly (Tkáč, Kabongo), další šance. Prostě se na to dalo koukat. „Kterýkoliv z těch pěti šesti hráčů může rozhodnout. V minulém cyklu jsme měli takové jen dva tři,“ podotkl trenér Jan Suchopárek.

Na prvním srazu nového týmu, který se v neděli večer vydá z Vídně na chladný sever Evropy, probíhá seznamovací proces mezi hráči i realizačním týmem. Ne všichni se mezi sebou blíže znali. Času na sehrání je málo, už v úterý večer musí mít mladíci vyladěnou formu na nevyzpytatelný Island. Duel se Slovenskem kouči leccos ukázal.

Například připravenost Lukáše Horníčka na pozici brankářské jedničky. Při zranění pardubického Antonína Kinského začne „kvaldu“ náhradník z portugalské Bragy. „Jsem rád, že se to Lukášovi povedlo, i když v poslední době prakticky nechytal,“ pochválil ho Suchopárek za čtvrteční výkon se dvěma těžšími zákroky.

Obměna kádru si vynutila rovněž změnu systému. „Lvíčata“ přešla na hru se třemi stopery. Mezi nimi je lídrem sparťan Martin Vitík, jeden z hrstky pamětníků červnového šampionátu v Gruzii. Vedle něj nastoupili v první půli klubový spoluhráč Patrik Vydra a teplický talent Štěpán Chaloupek.

Po pauze došlo i na Lukáše Endla a Denise Halinského. Nula na Horníčkově kontě je i jejich vizitkou. „Ti hráči umí jeden na jednoho, jsou na tom velice dobře pohybově a jsou nebezpeční při standardních situacích,“ ocenil kouč všechny stopery. „I díky tomu máme variabilitu v rozestavení a o tyto docela zkušené hráče se můžeme opřít,“ dodal.

Po nemoci už je fit špílmachr Adam Karabec, klíčový borec. Naopak definitivně padl příjezd Kryštofa Daňka, jeho parťáka ze Sparty. Jeho zdravotní stav se moc nelepší, leží v horečkách, bolí ho záda. Je to příležitost pro ostatní. Gólem si řekl o sestavu střídající David Tkáč, jenž se následně blýskl i povedeným přímákem z dálky. V hledišti mu tleskali rodiče a kamarádi. Ze Zlína to měli do Uherského Hradiště kousek. „Jsem rád, že to tím gólem ze mě trošku spadlo. Trošku nervozita z prvního zápasu tam byla,“ přiznal jeden z nováčků, jenž na zadní tyči zakončil do odkryté brány. „Tyhle situace, které vypadají jednoduše, jsou nejtěžší. Ale soustředil jsem se na to,“ usmál se po své trefě, kterou viděly přímo na stadionu přes čtyři tisícovky lidí. Krásná návštěva. „Koulel jsem očima. Na přátelák je to neuvěřitelné, klobouk dolů před fanoušky,“ glosoval Tkáč početnou kulisu.

Až do neděle se bude Suchopárkova parta připravovat ve Zlíně a v okolí na umělé trávě. Na tomto povrchu se totiž bude hrát na Islandu. „Na umělce jsem soutěžní zápas ještě nehrál. Jsem na to zvědavý,“ nechá se překvapit opora Vrbova ligového celku.