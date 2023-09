Lvíčata v přípravě porazila Slovensko, prosadili se Kabongo a Tkáč

Čeští reprezentanti do 21 porazili Slovensko • ČTK / Uhlíř Patrik

Kapitán reprezentace do 21 Václav Sejk • ČTK / Uhlíř Patrik

Gólová radost českých mladíků do 21 let • ČTK / Uhlíř Patrik

Čeští reprezentanti do 21 porazili Slovensko • ČTK / Uhlíř Patrik

Čeští fotbalisté do 21 let vyhráli v přípravném utkání doma nad Slovenskem 2:0. „Lvíčata“ rozhodla zápas v Uherském Hradišti po změně stran, kdy se trefili střídající nováčci David Tkáč a Christophe Kabongo. Svěřenci trenéra Jana Suchopárka zvládli úvodní duel nového cyklu a vítězně se naladili na úterní vstup do kvalifikace mistrovství Evropy v Reykjavíku proti Islandu.