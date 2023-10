Lvíčata sráží strach. Tým postrádá střelce a touhu dorazit soupeře

Trenér české reprezentace do 21 let Jan Suchopárek • Pavel Mazáč / Sport

Na papíře to vypadá fajn. Sejk, Fila, Vecheta, Kabongo… Čtyři „devítky“ se střeleckými dispozicemi, navyklé na seniorský prvoligový fotbal. Realita na hřišti je horší. Za „lvíčata“ to v novém kvalifikačním cyklu pálí pouze tomu nejméně vytíženému, Christophu Kabongovi ze slovenské Podbrezové. „Pořád máme tendenci otálet se střelami, což bylo vidět třeba ve druhém poločase,“ řekl trenér Jan Suchopárek po zbytečné ztrátě s Walesem.

Kdo se nabízí pro jarní vyzkoušení? Třeba brněnský Denis Alijagič, jenž se po neúspěšných štacích v cizině rozehrává ve druhé lize. Kouč ho má na radaru. „Góly dává, ale mužstvo nevyhrává,“ zmínil Suchopárek. Vyloženě rychlostní útočník přitom ve výběru není. „Počítáme s ním, máme ho v hledáčku. Ale v současnosti na tomto postu až takový problém nemáme,“ dodal.

Problém každopádně je, že to elitním hroťákům nepadá. A nejde o záležitost jednoho srazu. Trápí se kapitán Václav Sejk, jenž naposledy skóroval v červnu proti Německu do prázdné brány… Malé vytížení ve Spartě je na něm znát. V pátek poprvé nebyl v základu. Kvůli typologii utkání dostal přednost teplický Daniel Fila. Na place se ve druhé půli vyměnili, ovšem k ničemu to nevedlo. Na Kabonga, jenž se profiluje jako snajpr, se tentokrát nedostalo.

Dalo se to čekat. „Lvíčata“ totiž nehrají na to, aby protivníka při těsném výsledku dorazila ofenzivou, kurážným tahem dopředu. Kabongo je slabší při bránění, tudíž trenér zvolil za stavu 1:0 jiné varianty. Pasivita se ale opakovaně nevyplatila. Tento problém se táhne už od EURO v Gruzii.

Když si vzpomenete na bitvy s Anglií, Německem a Izraelem, bylo to pokaždé „čekání na smrt“. Jednou (snad) nechtěná strategie vyšla, stoper Martin Vitík trefil proti Německu na konci ze standardky vítězný gól. Víc náhoda než cokoli jiného.

Herní profil jednadvacítky se nezměnil ani po obměně kádru, bázlivé druhé poločasy na sebe navazují. Přátelák se Slovenskem z toho vyjímáme, v něm o nic nešlo. Na Islandu a doma s Walesem už to bylo opět o tom, že se „lvíčata“ schoulila do kouta a čekala, odkud co přijde. Přišlo to v nastavení, byl to gól a celkově už připravil Čechy o tři body!

To mohou být fatální ztráty, které nemá smysl házet na smůlu při úžasné střele z dálky (na Islandu) či špatný zákrok brankáře Lukáše Horníčka (proti Walesu). „Ještě to nemáme dobře mentálně dodělané,“ uvedl Suchopárek po dalším kolapsu s protivníkem, který měl v sestavě primárně mladší hráče. Přesto byl po pauze psychicky odolnější a sebevědomější než domácí. „Je to o zkušenosti a vyzrálosti. Někdy to chceme vyšperkovat nebo si ještě zahrát,“ mínil český trenér.

Tohle je věc nastavení hlav hráčů, zvolené taktiky a sestavy plus sebedůvěry. Je nejvyšší čas naučit se šturmovat za vítězstvím, ne čekat, že spadne samo do klína. Chybět na šampionátu, které hostí sousední Slovensko, by byl hřích. Ve skupině není žádný gigant, kvůli kterému by se Sejk a spol. měli zakopávat na vlastní polovině.

„Střely byly dobře provedené. Trefili jsme tyč a měli jsme i pár dorážek. Je to o technice a předvídavosti. Naši hráči mají kvalitu, proto jsou v reprezentaci. Umí to, ale najednou mají výpadek, který nás potrestá,“ prohlásil kouč.

Takže v úterý proti Dánsku až do poslední sekundy pěkně s kuráží!

Útočníci U21 na podzim

VÁCLAV SEJK (21)

Zápasy: 3

Minuty: 136

Góly: 0

DANIEL FILA (21)

Zápasy: 3

Minuty: 135

Góly: 0

CHRISTOPH KABONGO (20)

Zápasy: 2

Minuty: 54

Góly: 2

FILIP VECHETA (20)

Zápasy: 3

Minuty: 78

Góly: 0