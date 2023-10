Suchopárek kritizoval hru Walesu: Provokovali. Ztráta? Velká hloupost

Trenér české reprezentace do 21 let Jan Suchopárek • Pavel Mazáč / Sport

Po zápase zůstal nehybně stát u střídačky, ruce složil v bok a se skloněnou hlavou hleděl do země. Jako by kouč Jan Suchopárek okamžitě hledal důvody, proč „lvíčata“ nesebrala tři body.

Ano, přitom měla. Vždyť trenér už dopředu hlásil, že z nejbližších dvou zápasů chce šest bodů. To už se nepovede. Stoprocentně. „Určitě to nějaká komplikace je,“ přiznal stoper Filip Prebsl.

Důvod ztráty je totožný jako při prvním kvalifikačním zápase na Islandu (1:2). Češi proti Walesu znovu dostali tvrdý direkt v nastaveném čase. Tentokrát navíc až v šesté minutě.

„To je prostě velká hloupost. Musíme hráče za čtyři dny srovnat. Remíza nebyla zasloužená. Dostáváme se někdy zbytečně z koncentrace a pak jde kvalita trochu dolů,“ zmínil Suchopárek.

Přitom po první půli by málokdo čekal, že Češi dál budou čekat na první kvalifikační výhru. Jenže Ostrované se po pauze dostali do tempa. Lukáš Horníček podržel tým už čtvrt hodiny před koncem, nakonec však nejistým zákrokem nabídl Walesu vyrovnávací gól. „Nepochopitelné. Z banální situace si necháme vstřelit branku,“ líčil Suchopárek.

Horníček v nastavení vyboxoval vysoký míč na hranici šestnáctky, odkud ho přehodil Cian Ashford. A pohroma byla na světě.

„Chytil v zápase výborné situace, stejně jako na Islandu. Ale je to jeden z hráčů, kterých máme v týmu nespočet, že musí být zkoncentrovaný a udělat práci v každém momentu. Ten míč letí dlouho,“ zamyslel se Suchopárek.

Přitom nervy drásající závěr nemuseli jeho svěřenci vůbec připustit.

Oproti prvnímu přešlapu s Islandem (1:2) se změnilo pár maličkostí. Jen jedna jistota však zůstala. A Češi na ni doplatili – problém s proměňováním šancí.

Už za poločas vystřelili dvanáctkrát, z toho pětkrát na branku. A že to byly slušné příležitosti. „Nepamatuji si, že bychom tolik střel někdy měli,“ prohodil Suchopárek.

Gólovou radostí skončila jen paráda křídelníka Matěje Juráska. Před vápnem vypálil na bližší tyč. Přesně. Dal první gól v jednadvacítce, zároveň jeho role v mužstvu roste.

„Na Matějovi je vidět, že je to fotbalista. Ale také, že nemá pravidelnou zápasovou vytíženost. Dal krásnou branku, měl další příležitosti, ale měl by si jich vypracovat ještě víc,“ poznamenal Suchopárek.

To po pauze už nepřišlo. „Lvíčata“ kazila, do finální fáze se těžko dostávala. Wales navíc přitvrdil. „Hráli jsme až příliš v klidu a neměli takovou dominanci. Naše aktivita a kvalita ve finální fázi už taková nebyla. Chtěli jsme ji řešit rychle a bylo to nepřesné,“ litoval český kouč.

Wales navíc dost přitvrdil. Ashworth zfauloval Suchomela, pak mu kolenem přimáčkl hlavu. „Byly tam věci, které měly skončit červenou,“ pronesl Suchopárek. „Bod si nezasloužili. Hráli hodně silově, provokovali, což se mi nelíbilo. Ale nesmíme na to přistoupit, zůstat nad věcí a hrát kvalitně.“

Co naplat. Jeho tým si zkomplikoval cestu na EURO 2025 už po úvodních dvou zápasech. V úterý znovu v Českých Budějovicích vyzve Dánsko, které v pátek na stadionu nechybělo. Z tribuny studovalo soupeře.

„Máme vše pořád ve vlastních rukou. Potřebujeme už uhrát tři body, abychom postoupili, což je pro nás nutnost,“ zdůraznil Prebsl. „Musíme pracovat pořád stejně, kvalitu máme,“ věřil Suchopárek.

Čeští mladíci však už potřebují zabrat. Nutně.

Kvalifikace mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let v roce 2025:

Skupina I:

Česko - Wales 1:1 (1:0)

Branky: 39. Jurásek - 90.+6 Ashford. Rozhodčí: Hovhannisjan - Ghazarjan, Grigorjan (všichni Arm.). ŽK: Fila, Suchomel - Beck, Harris, Ashworth, Stevens. Diváci: 4019.

Sestavy:

Česko: Horníček - Suchomel, Prebsl, Chaloupek, Labík - Vydra, Křišťan - Karabec (64. Višinský), Daněk (90.+5 Vecheta), Jurásek (81. Icha) - Fila (64. Sejk). Trenér: Suchopárek.

Wales: Beach - Stevens, Ashworth, Hoole, Beck - Bevan (90.+1 Ashford), Harris, Hammond - Hill (63. Jones), Thomas, Colwill (80. Cotterill). Trenér: Jones.