Chaloupek: Bořil je pomocník. Trenéry ve Slavii chápe, ale chce hrát víc

Zvyká si na roli náhradníka. Těžce. V Teplicích byl Štěpán Chaloupek (21) v zápřahu každý zápas, řídil defenzivu. Jenže ve Slavii je úplně jiná konkurence. Samý seniorský reprezentant, špička Chance Ligy. Navíc mladého stopera ještě před přestupem zabrzdilo zranění zadního stehenního svalu a těsně před startem soutěže si přivodil stejný problém na druhé noze. Nyní už je fit, sbírá první minutky v „sešívaném“ dresu a v pátek v kvalifikaci ve Walesu znovu zažije pocit vlastní důležitosti pro tým. V základní sestavě národního výběru U-21 by neměl scházet.

Užíváte si návrat mezi vrstevníky?

„Z předposledního srazu jsem odjel kvůli zranění a ten poslední jsem vynechal, protože jsem měl malou herní praxi. Kluky jsem sledoval, tým je fantastický. Moc jsem se těšil, až se do něj budu moct vrátit. Jsem rád, že jsem tady. Věřím, že to vezmeme za správný konec a dotáhneme to k cíli, který jsme si stanovili.“

K postupu do baráže o EURO 2025 nutně potřebujete ve Walesu vyhrát. Cítíte tlak?

„V Teplicích se hrálo skoro každý zápas o všechno. Řekl bych, že tlak zvládám dobře a že mi i chutná. Neexistuje pro nás jiná možnost, než že musíme. Věřím, že mě i celý tým to vybičuje k výkonu, který předvést umíme a zvládneme to.“

I bez brankáře Antonína Kinského, který byl nakonec převelen do áčka?

„Tondu mám teď kompletně přečteného, jsme spolu ve Slavii. Každý den tam ukazuje, že do áčkové repre patří. Pevně věřím, že svou šanci chytne za pačesy. V jednadvacítce dostane příležitost jiný brankář. Kluci, kteří tady jsou, si místo absolutně zasloužili. Věřím, že dokážou Tondu plnohodnotně zastoupit.“

Nemáte žádné pochybnosti o sobě po tak dlouhé herní pauze?

„Zpočátku jsem se s tou situací trošku pral. Z Teplic jsem na to absolutně nebyl zvyklý. Ve Slavii je konkurence jiná, obrana funguje fantasticky. I když se mi to v uvozovkách nelíbí, čekám na svou příležitost. Kdybych se na to podíval z pohledu trenéra, taky bych nestřídal. Byl jsem si zahrát za béčko, abych nabral herní praxi. Věřím, že jsem připravený a že předvedu výkon, který se ode mě očekává. Snad jsem si svalová zranění vybral na dlouhou dobu dopředu. Věřím, že moje šance ve Slavii přijde. Až ji dostanu, věřím, že ukážu, proč v ní jsem. Ze stoperů jsem tam nejmladší, můžu se učit úplně od všech. Každý z kluků má svoji přednost, silnější stránku. Od každého si vezmu trošku.“

Který z obránců s vámi nejvíc komunikuje?

„Určitě Honza Bořil, který má i nejvíc zkušeností. Je pomocník pro nás mladé.“

Ve stoperské dvojici nejspíš nastoupíte ve Walesu s Filipem Prebslem, parťákem ze Slavie. Vyhovíte si?

„Několik kvalifikačních zápasů jsme vedle sebe odehráli. Hrál jsem s Víťasem (Martinem Vitíkem) a když chyběl, byl tam Prebslík. V klubu spolu navíc trénujeme každý den, nějaká sehranost tam je. Zápasy na středním stoperu zvládá úplně stejně jako ve středu zálohy. Je na něm cítit větší klid na balonu.“