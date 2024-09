Kapitán Sejk po lekci od Dánů: Jako mladší žáci, hrajeme primitivně

Česká reprezentace do 21 let před zápasem v Dánsku • fotbal.cz

Čeští fotbalisté do 21 let si zkomplikovali šance na postup • fotbal.cz

Čeští fotbalisté do 21 let schytali debakl 0:5 v Dánsku • fotbal.cz

Kapitán reprezentace do 21 let Václav Sejk • Pavel Mazáč

Je to ostuda, nic jiného. Drsný direkt pro ambice výběru U-21 na postup přes kvalifikaci EURO 2025. Suchopárkův výběr projel klíčový duel v Dánsku, soupeř ho profackoval 5:0! „To byl výkon hodný mladších žáků. Nepochopitelně jsme to otevřeli. Strašně bolavý, nepochopitelný zápas,“ kroutil hlavou útočník Václav Sejk. „Tristní výsledek po velmi dobrém prvním poločase,“ reagoval kouč Jan Suchopárek.

Před zápasem vycházela z českého tábora silná slova. „Známe na Dány recept,“ tvrdil trenér Suchopárek. „Jejich jmen se nebojíme, o tom to není. Taky nějaká máme,“ prohlásil kapitán Václav Sejk. Skutek utek. Na hřišti bylo jen jedno mužstvo, a to domácí. Seveřané zadupali mladé Čechy do trávníku ve Vejle, jejich výhra nakonec mohla být ještě vyšší. „Zlom nastal po druhé brance,“ mínil Sejk.

Do konce kvalifikace už chybí jen jeden sraz se dvěma říjnovými zápasy. Ve Walesu a doma s Litvou prostě už musí přijít šest bodů. I to může být na postup aspoň přes baráž málo. Dánové odskočili, o průnik na závěrečný turnaj mocně usilují také Island a Wales. Z kvarteta silných se v úterý večer ukázala „lvíčata“ jako slabé kusy. „Nezvládli jsme začátek druhého poločasu. Někteří hráči už nevěřili tomu, že můžeme korigovat výsledek,“ sdělil trenér Jan Suchopárek.

Byť už nastoupil uzdravený záložník Adam Karabec, nevedlo to k žádnému gólu. Naopak vzadu byli hosté zranitelní, naivní. Tentokrát chyboval i brankář Antonín Kinský, jenž na startu druhé půle vyrobil úplně zbytečnou penaltu, když v rohu vápna zajel skluzem do Kvistgaardena. Po ní už to bylo 3:0 pro Seveřany. „Říkal jsem klukům, že hrajeme strašně primitivně, naivně. Dělali jsme hloupé chyby,“ nechápal Sejk. „Od druhého gólu jsme nebyli důstojným soupeřem Dánska, které ukázalo kvalitu. Nám se to zhroutilo. Náš výkon už ani nemohl jít níž. To hlavní je v hlavě,“ mínil.

Vítězové se trefovali krásně i se štěstím. Střelu útočníka Bieretha přizvedl nad gólmana stoper Filip Prebsl, Kristensen s Kvistagaardenem skórovali pohodlně do odkryté branky a Bovingovi sedla skákavá rána z hranice šestnáctky. V poločase to ještě bylo hratelné (1:0), ovšem pak nastal dánský uragán. Češi byli rádi, že unikli potupnému „kanáru“. „Obranná činnost úplně dobrá nebyla. Čekali jsme, že tento sraz dopadne daleko lépe,“ uznal trenér. „Ale ještě je určitá šance na postup.“

1. Dánsko 7 4 2 1 16:8 14 2. Wales 7 4 2 1 12:9 14 3. Island 6 3 0 3 9:10 9 4. Česko 6 2 2 2 8:10 8 5. Litva 6 0 0 6 5:13 0