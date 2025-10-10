ONLINE: Česko - Ázerbajdžán. Lvíčata chtějí další výhru, v akci Šín, Ševínský či Vojta
Čeští fotbalisté do 21 let se proti Ázerbájdžánu snaží potvrdit úspěšný vstup do kvalifikace o účast na mistrovství Evropy v roce 2027. Výběr trenéra Michala Bílka má po dvou zářijových zápasech ve skupině B plný počet šesti bodů. Utkání v Karviné má výkop v 18.00 a vy ho můžete sledovat v ONLINE přenosu na iSportu.
„Lvíčata“ začala kvalifikační boje výhrou 2:0 nad Skotskem, pak po obratu zvítězila na hřišti outsidera Gibraltaru 2:1. Po utkání s Ázerbájdžánem se představí v úterý v Bulharsku.
Na šampionát, který uspořádají Albánie a Srbsko, přímo postoupí vítězové devíti skupin a jeden celek s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Dalších osm mužstev z druhých pozic zamíří do baráže.