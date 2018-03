Nechtěl na hřiště, už si v Ajaxu nezahraje. Přijde Younes o MS?

Německý fotbalový reprezentant Amin Younes, který odmítl nastoupit jako střídající hráč do zápasu, už si za Ajax Amsterodam nezahraje. Nizozemský klub dnes oznámil, že čtyřiadvacetiletý záložník zůstane až do konce sezony v rezervním týmu, kde strávil už poslední dva týdny. V létě má Younes přestoupit do Neapole.

"Potřebujeme pouze hráče, kteří mají stoprocentní motivaci hrát za Ajax. U Younese tenhle pocit nemám," řekl trenér Erik ten Hag. Zařazení do juniorky Ajaxu výrazně snižuje Younesovy šance na účast na mistrovství světa v Rusku.

Younes odmítl naskočit do ligového utkání s Heerenveenem za rozhodnutého stavu do hry, protože to podle něj bylo zbytečné. Pětinásobný německý reprezentant patřil mezi největší hvězdy Ajaxu. V listopadu si však zranil koleno a od té doby jen čtyřikrát střídal. V lednu mu na poslední chvíli nevyšel přestup do Neapole, kam má odejít v létě po vypršení smlouvy s Ajaxem.

VIDEO: Incident mezi trenérem Ajaxu a Younesem