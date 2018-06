Matušovič: Sané bez MS? Pokud to s hráčem zamává, je slabá povaha

Sám si prožil něco podobného. Když v roce 2004 jako čerstvý mistr ligy doplnil české mužstvo před závěrečným kempem před EURO v Portugalsku, věřil Miroslav Matušovič, že by se na evropský šampionát mohl podívat. Nakonec jej Karel Brückner vyškrtl a tehdejší záložník Baníku sledoval tažení Nedvěda a spol. pouze v televizi. Když teď vidí příběh Leroye Saného, kterého Němci neberou na MS do Ruska, má pro to pochopení. „Pro hráče je to zklamání. Je to velmi nepopulární rozhodnutí, ale trenér má svoji vizi a té věří,“ říká současný kouč Havířova.

Jaké má hráč pocity, když se dozví, že se ho šampionát nebude týkat?

„Vše záleží na hráčově povaze. Jak to dokáže snést. Když se někdo dostane do nominace před takhle velkým turnajem, tak se pokaždé chce dostat až do finálního kádru. O tom, jak to kdo nese poté, už je individuální. V mém případě to bylo tak, že jsem byl v reprezentaci poprvé a strašně moc jsem se chtěl prosadit. Bohužel se to nepodařilo. Tehdy byla konkurence v týmu obrovská. Člověk je pak zklamaný, ale život tím nekončí. Taky záleží, v jakém věku to je. Pokud je to starší hráč, tak emoce jsou silnější, jelikož už se na žádné mistrovství nemusí podívat.“

Je rozdíl, když vypadne hráč, který už v reprezentaci delší dobu působí? Jako třeba Leroy Sané, který navíc prožil skvělou sezonu v Manchesteru City?

„Každý hráč musí být soudný a vědět, zda formu opravdu měl, nebo ne. Hodně důležité je, o jakou zemi se jedná. Pokud se budeme bavit o Česku, tak ti hráči, kteří jsou v zahraničí, by se v národním týmu prosadit měli. Když vezmeme případ Saného, tak Němci mají v týmu obrovskou konkurenci. Trenér má svoji vizi, které věří a patří k tomu i tyhle nepopulární kroky. Je jasné, že tím někomu ublíží, ale určitě to není jednouché rozhodnutí.“

Jak moc takové rozhodnutí ovlivní hráči kariéru?

„Nemyslím si, že by mělo nějak zásadně. Hráč, který má dobrou výkonnost a působí v reprezentaci, už snáší tlak daleko lépe i na klubové úrovni. A je jedno kde hraje. Takže s hráči, kteří nejsou nominováni, by to nemělo zamávat. Pokud ano, tak jsou to slabé povahy. I když je to turnaj, který se nekoná každý rok, tak by to hráče nemělo položit.“

Sledujete už dění kolem MS v Rusku?

„Sleduji! Jsem strašně zvědavý, jak to bude celé probíhat. Fotbal se neuvěřitelně vyrovnal. Běhat už dnes umí každý a rozhodují maličkosti.“

A kdo vám na turnaji z hráčů nejvíc schází?

„I když zřejmě chybět nebude, tak mě mrzí Salahovo zranění z finále Ligy mistrů. Měl výbornou sezonu, ukázal, že je to velmi dobrý fotbalista, a bojím se, aby ho to nějak nepoznamenalo. Jsem na něj zvědavý, jestli potvrdí, co ukazoval v Premier League. Každý ho zná a každý se na něj bude chtít připravit. Uvidíme, zda odolá tomu obrovskému tlaku.“

Koho tipujete jako favorita na vítěze?

„Já mám rád španělský fotbal. Sleduju španělskou ligu. Ale kdybych si měl vybrat favorita celého šampionátu, tak řeknu Francii. Každý favorizuje Němce, Španěly a další, ale mně osobně se líbí Francouzi. Mají obrovsky nabitý kádr. Za poslední roky šli nahoru.“

A opomenuli například Karima Benzemu, Anthonyho Martiala či Alexandreho Lacazetteho.

„To je ta konkurence, o které jsem mluvil. U nich je zrovna veliká. Mají hráče v top klubech po celé Evropě a já věřím, že mají na to, aby v Rusku uspěli.“