Íránci jako první dorazili na MS, Rusové na závěr přípravy jen remizovali

Íránská fotbalová reprezentace dnes přiletěla do Moskvy a jako první zahraniční výprava dorazila do dějiště mistrovství světa. Šampionát v Rusku začne za devět dní soubojem Saúdské Arábie s domácím výběrem. Ten odehrál v Moskvě poslední přípravný zápas a jen remizoval s Tureckem 1:1, do šampionátu tak vstoupí se sedmizápasovou sérií bez výhry.