Jedenáct hvězd, co chybí na MS. Rychlík City i římský vlk mají smůlu

Bohužel, nevešel ses... Věta, kterou před světovým šampionátem nechce žádný fotbalista slyšet. Dostat se na MS je pro většinu hráčů životním snem, ne každého to štěstí však potká. Jinak tomu není ani letos - v Rusku bude chybět plno hvězd. Tou poslední, která vypadla těsně před uzávěrkou nominací, je německý křídelník Leroy Sané, tahoun Manchesteru City. Server iSport.cz vybral jedenáctku elitních světových hvězd, které z různých důvodů v nominací jednotlivých reprezentací chybí.

Fotbalové hvězdy, které se nevešly do nominací reprezentací pro světový šampionát v Rusku • FOTO: Koláž iSport.cz

Vyjma poslední kvalifikace s Litvou odchytal všechny zápasy, jenže 31letý gólman do Ruska ani neodletí. Na jaře přišel o místo v sestavě West Hamu a trenér Gareth Southgate vsadil na trojici gólmanů, kteří mají dohromady pouze devět reprezentačních startů.

Brankář, 31 let. Tržní cena: 253 milionů korun Zápasy/čistá konta: 23/6 Důvod absence: rozhodnutí trenéra

Obránce, 31 let. Tržní cena: 642 milionů korun Zápasy/góly: 17/2 Důvod absence: zranění

Stavební pilíř Francie i Arsenalu vyřadilo nepříjemné zranění ze semifinále Evropské ligy proti Atlétiku. Koscielny si bez cizího zavinění vážně poranil achilovku, místo do Ruska zamířil na operační sál a na trávníky se vrátí nejdřív v prosinci.

Obránce, 32 let. Tržní cena: 385 milionů korun Zápasy/góly: 33/2 Důvod absence: zranění¨

Nelson Semedo (Portugalsko/ Barcelona)

Obránce, 24 let. Tržní cena: 770 milionů korun

Zápasy/asistence: 36/2

Důvod absence: rozhodnutí trenéra

Obránce Barcelony Nelson Semedo • Foto Profimedia.cz

Mladý obránce nepatří v Portugalsku mezi vyvolené. V kvalifikaci odehrál jediný celý zápas se slabou Andorrou. Do konečné nominace mu nepomohlo ani to, že se v závěru sezony vrátil do základní sestavy Barcelony.