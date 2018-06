FOTO: Dresy všech týmů na MS! Kdo bude usedlý a kdo se odvázal?

Už se to blíží! Pouhých devět dní zbývá do startu fotbalového mistrovství světa v Rusku. Známé už jsou podoby dresů všech účastníků. S počtem týmů vládnou tradičně Adidas s Nikem, svou značku budou prezentovat ale například i Errea či Hummel. S nejvýraznějším motivem vyrazí na šampionát Nigérie, zajímavou podobu s topografickou mapou hory Matterhorn má pak Švýcarsko. Podívejte se na podobu dresů všech účastníků MS.

Celkem osm sportovních značek bude reprezentovat na blížícím se světovém šampionátu v Rusku. Nejvíce dresů připravily už tradičně Adidas (12) a Nike (10), které dlouhodobě vytváří trikoty pro nejlepší národní týmy na světě.

Čtyři zástupce bude mít Puma, která je sponzorem i české fotbalové reprezentace, jež se ovšem do Ruska neprobojovala. Dvě reprezentace budou nastupovat ve značce New Balance, po jednom mají pak Uhlsport, Hummel, Errea a Umbro.

GALERIE | Dresy všech 32 účastníků MS

Jinak podoba dresů opět nikterak nevybočuje z tradice. Adidas se rozhodl pro klasické verze dresů jen s menšími úpravami, Nike do toho šlápl trochu více odvážně.

S nejvýraznějším motivem vyrazí do boje už tradičně zástupce afrického kontinentu. Nigerijcům vytvořila firma Nike zelenobílý trikot s pestrými vzory, měl by být připomínkou modelu z mistrovství světa 1994, na kterém „Orli“ poprvé zazářili postupem do osmifinále. O dres je na internetu a v kamenných obchodech obrovský zájem. A ten měli i v posledním přípravném utkání fotbalisté Anglie.

Designově zajímavý vzhled má rovněž dres Švýcarska od Pumy, který zdobí topografická mapa slavné hory Matterhorn. Na trikot se musíte ale pořádně zaměřit, bílé linie na červeném podkladu totiž jsou vidět jen nepatrně.

V žebříčcích zahraničních webů je na tom nejlépe Nigérie, hned několik z nich ovládla. Zabodovaly také trikoty Kolumbie, Belgie či Německa.