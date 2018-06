Messi otevřeně před MS: Možná hraju poslední turnaj. Stane se z něj trenér?

Na klubové úrovni vyhrál Messi všechny myslitelné trofeje. Jenže v modrobílém dresu Argentiny, který obléká od roku 2005, zažil víc bolesti, než euforické radosti.

Messi svými výkony dotáhl Argentinu třikrát do velkého finále - před čtyřmi lety na šampionátu v Brazílii (prohra s Německem), v následujících dvou letech odcházel poražený z finále Copa América (2015 a 2016, vždy penaltové nezdary s Chile).

„Tím, že jsme prohráli třikrát ve finále, došlo ke komplikovaným situacím ve vztahu s argentinským tiskem. Rozcházeli jsme se v pohledu na tom, co znamená dostat se do finále velkého turnaje,“ promluvil Messi v exkluzivním rozhovoru pro katalánský deník Sport. „Není jednoduché se tam dostat a být za to oceněný. Chápu, že výhry jsou důležité, ale probojovat se tam je složité,“ nelíbila se mu kritika ze strany médií.

Messiho kruté porážky vždy obrovsky ničily. Málokterý fotbalista baží tolik po neustálých výhrách a málokoho následná zklamání tolik bolí. Stačí si vzpomenout na nepřítomný pohled smutného kapitána, když si Messi jako poražený finalista šel v Brazílii pro trofej nejužitečnějšího hráče turnaje. O rok později na Copa América, kde Argentina podlehla na penalty Chile, stejné ocenění dokonce odmítl.

Největší beznaděj v národním triku prožil před dvěma lety. Argentina na mistrovství Jižní Ameriky znovu došla až do finále, na řadě byla odveta s Chile. Po bezbrankovém zápase opět rozhodovaly penalty, Messi svůj pokus neproměnil a jeho tým znovu vydýchával porážku.

Stejně jako v předchozích letech patřil malý velký muž světové kopané k nejlepším hráčům. Bolest z třetího ztraceného finále byla ale tak veliká, že Messi oznámil konec v národním týmu. Následovaly úpěnlivé prosby argentinských fanoušků, aby se jejich modla vrátila. Messi přání vyslyšel, přes velké komplikace dotáhl svou zemi z kvalifikace na další turnaj a v Rusku se pokusí splnit svůj velký zlatý sen.

Výjimečná generace kolem Messiho, Agüera, Higuaína, Mascherana, Di Maríi a dalších hvězd hraje dlouho spolu, v Rusku dostane možná poslední možnost, jak prolomit své stříbrné prokletí. Mužstvo čeká náročná šichta už ve skupině D, kde narazí na Island, Chorvatsko a Nigérii. V osmifinále navíc hrozí souboj s Francií, jedním z velkých favoritů turnaje.

„Ještě nevím. Všechno záleží na tom, jak si na turnaji povedeme,“ odpověděl Messi na otázku, zda jde o jeho poslední velký turnaj. Pokud by Argentina na turnaji krachla, dost možná by Messi svou reprezentační kapitolu opravdu definitivně uzavřel.

Na to ale nemyslí, pětinásobný držitel Zlatého míče chce udělat všechno pro to, aby Argentina na konci turnaje slavila. „Musíme porazit silné soupeře. Na mistrovství je hodně týmů, které mají sebevědomí a skvělé individuality. Sem patří Brazílie, Německo, Španělsko, Francie a Belgie,“ jmenoval Messi největší favority. „Všichni mají výborné hráče, ale takové my máme v týmu taky. Každá reprezentace by je chtěla mít u sebe, nikomu nezávidíme,“ usmál se argentinský fenomén.

V obsáhlém rozhovoru padla i otázka na Messiho život po skončení fotbalové kariéry. „Ještě na konec nemyslím, ani nechci. Snažím se postupovat rok po roce, až ten den, kdy skončím, přijde, pak se rozhodnu,“ pravil Messi. „Jako trenér se teď nevidím. Ale slyšel jsem třeba Zidana, jak říkal, že nebude trénovat a pak šel na lavičku Realu. Nikdy nevíte, co se stane,“ dodal skromný a mimořádně úspěšný fotbalista, který v Rusku udělá všechno pro to, aby svému národu přivezl pohár a zlaté medaile.

