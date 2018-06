Neymar před MS září. Ztrestal brutální Rakušany, zesměšnil obránce

Brazilci se ve Vídni v úvodu zahřívali, ale s blížícím se poločasem zatápěli hlubokému rakouskému obrannému bloku čím dál více. Nakonec jim pomohl šťastný odraz, když po Williamově střele z velké dálky skončil míč u volného Gabriela Jesuse a útočník Manchesteru City se trefil ke vzdálenější tyči.

Kanárci celé utkání na hřišti dominovali a Rakousko se dostávalo jen k náznakům akcí. V 54. minutě se Neymar v bolestech svalil na trávník poté, co jej zezadu bez míče ostře dohrál Sebastian Prodl, který za své počínání dostal žlutou kartu.

O necelých deset minut později už ale Neymar kouzlil v pokutovém území Rakušanů. Tam předvedl kličkovanou, kterou zakončil střelou mezi nohy gólmana a druhým gólem. Vzápětí utekl domácí obraně Coutinho a přidal třetí branku. Chvíli nato ještě trefil břevno.

Neymar made that defender sit down without hardly moving. What a goal. pic.twitter.com/gFQd99fLaj