Brabec: Belgie může mít problém. Lidé tam říkají, že Hazard by neměl hrát

Pokud bychom šli čistě po jménech na jednotlivých postech, mohli by se směle řadit do role velkého favorita. Možná toho úplně největšího. Jenže takhle to v případě Belgie nestojí. Ačkoli vlámský celek disponuje obrovskou individuální kvalitou, na velkých turnajích vždy dojel na to, že hvězdy nedokázaly zářit jedním směrem. To reálně hrozí i v nadcházejícím světovém šampionátu v Rusku. „Týmovost může být problém,“ potvrzuje obránce Genku Jakub Brabec.

Jaká je krátce před startem mistrovství světa v Belgii nálada?

„Tím, že jsem tam prožil všechny přípravy, tak dobře vím, že to tam řeší celá země, berou to hodně vážně. Jsem na ně sám zvědavý, už posledních pět šest let, co byly šampionáty, tak se o nich mluvilo jako o černých koních.“

Program Belgie

ve skupině G 18. června:

17:00 Soči: Belgie - Panama



23. června:

14:00 Moskva (Spartak): Belgie - Tunisko



28. června:

20:00 Kaliningrad:

Anglie - Belgie

Platí to i tentokrát? Nebo už lze tým kolem Kevina de Bruyneho zařadit do skupiny hlavních favoritů?

„Belgičanům se tyhle předpoklady nikdy nepovedlo úplně naplnit a já mám strach, jak to zvládnou týmově. Kvalitu mají, na jména jsou obrovsky silní. Ale může být problém v tom, že nevytvoří jedno mužstvo. Lidé v Belgii třeba říkají, že by bylo nejlepší, kdyby Eden Hazard nehrál a nastupoval na posledních dvacet nebo třicet minut, kdy by mohl rozhodnout. Pokud jde o týmový výkon, může to být problém. Určitě jim ale budu fandit a sledovat je, mají zajímavé a kvalitní hráče.“

Ostatně, už před dvěma lety na evropském šampionátu končila Belgie rozhádaná, což odnesl trenér Marc Wilmots.

„Týmovost je důležitá, my Češi o tom historicky víme, že se partou dá udělat strašně moc. V Belgii se na tom snažili pracovat, i proto nevzali třeba Nainggolana. Nemohl jet, protože je velká osobnost, ale moc by asi nehrál, což by se mohlo na atmosféře projevit.“

Kde vidíte hlavní přednosti belgického mužstva?

„Určitě ofenziva. Mají tam Lukaka, Batshuayie, nedávno porazili Egypt 3:0, potom Kostariku 4:0. Nyní už jsou navíc všechny přátelské zápasy těžké. Ty výhry jim dodají pohodu, tím spíš, když vyhrávají takhle suverénně. Je vidět, že se střílením gólů problémy mít nebudou. Ale špatná není ani obrana, je tam kvalita. Je ovšem otázkou, jestli zvládnou proti těžkým soupeřům hrát z bloku a být trpěliví.“

Předpokládám, že očekávání v zemi jsou obrovská.

„Takhle to úplně nestojí, belgičtí fanoušci jsou skromní, protože se týmu v posledních letech moc nedařilo. Oni spíš doufají, že to dopadne. Vnímají, že tým na to sílu má. Ale že by požadovali úspěch a nic jiného nebrali, tak to není. Lidé fandí a doufají, že by to mohlo vyjít.“

A vy osobně? Je pro vás Belgie top favorit?

„Já bych se rád mýlil, ale bojím se, že se třeba mezi první čtyřku nedostanou. I když bych jim to moc přál.“

