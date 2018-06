MS fotbal 2018

Sním? Musel se ptát sám sebe Hannes Thor Halldórsson po závěrečném hvizdu zápasu Islandu s Argentinou... Nesnil. Brankář, kterému bylo na konci dubna 34 let, je profesionálem teprve dva roky. Za rozvojem kariéry odešel do Norska, předtím pracoval na Islandu jako režisér.

Teď stanul proti jednomu z nejuznávanějších hráčů na světě, Lionelu Messimu, tváří v tvář. Po faulu Magnússona v pokutovém území byla totiž nařízena penalta, Halldórsson ji chytil.

Messi v zápase vypálil celkem jedenáckrát, gól ale nedal. Přitom aura kolem islandského brankáře nezářila poprvé, na EURO 2016 zase deptal Cristiana Ronalda. Ten si tenkrát připsal deset střeleckých pokusů a zápas skončil bez jeho brankového příspěvku, nečekaně, 1:1.

„Chycená penalta a ještě nejlepšímu hráči světa? Je to pro mě splněný sen, hlavně když nám ještě pomohla získat důležitý bod v boji o postup ze skupiny," prozradil Halldórsson po zápase. „Abych se přiznal, dělal jsem si domácí úkol. Koukal jsem na to, jak Messi zahrává penalty, a také na to, jak vypadaly penalty, kterým jsem čelil v minulosti. Měl jsem dobrý pocit z toho, že jsem si v hlavě vybral tuto stranu," pokračoval islandský hrdina.

Náhoda to přitom určitě nebyla. Halldórsson je svou penaltovou úspěšností vyhlášený. Od sezony 2013/2014 čelil 16 pokutovým kopům a hned sedm z nich vychytal. Pokud bychom navíc počítali pouze reprezentační akce, úspěšnost islandského gólmana by byla od zmiňovaného ročníku celých 75 %, což už je víc než slušná bilance.

„Pro celý Island je remíza neuvěřitelný úspěch. Věřím, že Argentina dojde na tomto turnaji daleko, takže je to pro nás fantastický výsledek," radoval se po zápase kouč Heimir Hallgrimsson.

„Nesměli jsme jim dát moc prostoru, věděli jsme, jaký mají talent, přesto si ale vytvořili nějaké příležitosti. Jednoznačně jsme chtěli mnohem víc využít prostor za obranou, ale je to těžké, když nemáte míč," dodal úsměvně trenér, jenž pracuje na částečný úvazek jako zubař.

„Hráči Argentiny mají úžasné schopnosti, všichni jsou to individuality, hrají ve velkých evropských ligách, z tohoto pohledu jsou dál než naši hráči. A jestli máme bodovat, nebo vyhrát proti takovým soupeřům, musíme si zkrátka zachovat tvář, respektovat náš herní plán. A to spočívá zejména v organizaci hry, držet se toho přesně tak, jak jsme to dělali v tomto utkání. Mohli bychom hrát jiným způsobem, být otevřenější, ale dosáhli bychom takového výsledku. Já myslím, že nedosáhli,“ rozvinul před žurnalisty islandský kouč velmi otevřenou debatu.

Historicky první vybojovaný bod Seveřanů na mistrovství světa v historii sledovalo v Rusku 30 tisíc fanoušků z Islandu, což je vzhledem k počtu obyvatel téměř desetina z celého národu. A mohli být spokojení, jejich tým dal do souboje s favoritem vše, čehož si všimla i velmi známá americká fotbalistka Alex Morgan.

I want Argentina to show well this World Cup but it’s honestly so damn hard to root against Iceland. They have so much heart, They’ve won me over.