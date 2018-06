MS fotbal 2018

První trefu si Kane načasoval už na 11. minutu. Brankář Mouezz Hassen sice nádherně vychytal hlavičku Johna Stonese, míč ale padl přímo k nohám útočné jedničky Anglie, a ta se nemohla mýlit. Tunisko pak díky proměněné penaltě živilo naději na bod, "Princ Harry" ale zužitkoval svou poziční hru i v samém závěru, když v 91. minutě hlavou poslal do branku přiťuknutí od Harryho Maguirea.

"To je zk***ená nádhera! Velký Harry!" neudržel radost na Twitteru televizní expert Gary Lineker, dřív sám vynikající střelec. Kane na něj koneckonců navázal - Lineker byl v roce 1990 posledním Angličanem, který na velkém turnaji dal dvě branky v jednom zápase. Až dosud. "Povedlo se, dobrá práce, Harry," gratuloval bývalý kapitán národního týmu Wayne Rooney.

"Nemůžu ani slovy vyjádřit, jak je pro Anglii důležitý," poklonil se ve studiu BBC další bývalý střelec Alan Shearer. "Trenér mu dal kapitánskou pásku, protože je hráčem, na kterém stojí všechny akce. Góly mu dodají velké sebevědomí, určitě bude myslet na zlatý míč pro nejlepšího hráče turnaje," viděl Kaneovy ambice vysoko.

Sám Kane v pozápasovém rozhovoru pochválil kompletní skvadru. "Jsem hrozně pyšný na celý tým," usmíval se do kamer. "Bylo to těžké, Tunisko hrálo dobře. Nemohli jsme se vůbec dostat do vápna. Ale tohle je mistrovství světa, musíme fungovat do poslední vteřiny a to se povedlo. Kluci mají můj ohromný obdiv," smekl před svými spoluhráči. Že oba góly vstřelil on? To byste na kapitánovi snad ani nepoznali.

Kanea mrzelo jen to, jak rozhodčí posoudil penaltové situace. Když Kyle Walker držel tuniského protihráče, sudí pokutový kop nařídil, když byl Kane na druhé straně stažen k zemi téměř zápasnickým chvatem, nestalo se nic. "Veděli jsme, že na turnaji už bylo několik penalt, některé z nich byly nařízeny za poměrně mírné zákroky. Jedna taková se proti nám kopala, naopak několik pokutových kopů nebylo nařízeno v náš prospěch, ač mohlo být. Ale co se dá dělat, my jako hráči to musíme jen přijmout a pokračovat ve hře," prohlásil na tiskové konferenci.

Anglie v průběhu zápasu zahodila řadu šancí, hlavně Jesse Lingard si před brankovou čárou musel rvát vlasy. Ve hře Southgateova týmu ale experti i tak vidí pozitiva. "Jsem nadšený z toho, jak často si vytváříme šance," zářil ve studiu BBC bývalý zadák Manchesteru United Rio Ferdinand. "V minulosti jsme mnohokrát mluvili o tom, že našemu týmu docházejí nápady. Teď se konečně dostáváme do příležitostí, děláme ty správné věci. Už jen musíme být přesnější v zakončení," dodal.