MS fotbal 2018

Čistotní fotbaloví fanoušci? Podobné chování vzbudí úžas kdekoliv na světě, právě proto se chování japonských fanoušků dostalo velkého ohlasu na sociálních sítí. Zvláštnost? Jistě, ovšem nikoliv z japonského pohledu. „Tohle není jen součást fotbalové kultury, ale japonské kultury obecně,“ řekl k tomu BBC novinář Scott McIntyre, který během šampionátu píše o týmu „modrých samurajů.“

Překvapivé by tedy spíš bylo, pokud by japonští fanoušci po zápase nezačali uklízet. „Často slyšíte, že fotbal je odrazem národní kultury. Její důležitou součástí v Japonsku je, aby bylo všude absolutně čisto,“ vysvětlil McIntyre.

Pokud navštívíte některou velkou sportovní akci v Japonsku, může se vám stát, že vás někdo poklepe na rameno, když pod sebou necháte ležet kelímek či tácek. „A řekne vám, že byste po sobě měli uklidit,“ vysvětlil novinář.

Podobné vzorce chování jsou Japoncům vštěpovány od útlého dětství. „Už ve škole po sobě děti uklízejí ve třídách a na chodbách,“ připomněl profesor sociologie Scott North, který působí na univerzitě v Ósace. Ani za hranicemi podle něj není důvod, aby Japonci svoje zvyky měnili. „Dávají tím najevo hrdost na svůj způsob života, který chtějí sdílet s okolním světem.“

This is my favourite moment of the World Cup so far; Japan fans picking up litter after their victory vs Columbia. The lessons in life we can take from the game. Why I support 🇯🇵 #class✅#respect✅#WorldCup pic.twitter.com/FyYLhAGDbi