MS fotbal 2018

Fotbalisté Francie se ve čtvrtek mohou na mistrovství světa v Rusku stát dalšími postupujícími do osmifinále. Pokud dnes Francie i Dánsko podruhé na turnaji zvítězí, bude ve skupině C o účastnících vyřazovacích bojů už před závěrečným třetím kolem rozhodnuto. Porazit však musí Griezmann a spol. Peru. Pokud by zvítězil jen jeden z dvojice Francie a Dánsko, potřeboval by k jistotě postupu zároveň to, aby druhý z dua ve svém utkání neprohrál. V ostatních případech by se o účastnících osmifinále ještě nerozhodlo. Jak utkání dopadne, sledujte od 17.00 v ONLINE PŘENOUSU na iSport.cz.