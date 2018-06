MS fotbal 2018

Christian Eriksen slaví vstřelený gól do sítě Austrálie • Reuters

Dány poslal do vedení zkraje utkání Christian Eriksen • Reuters

Fotbalisté Dánska na mistrovství světa remizovali 1:1 s Austrálií a přiblížili se postupu do osmifinále. Skandinávský celek poslal v Samaře do vedení už v sedmé minutě Christian Eriksen, ale ještě v prvním poločase proměnil svou druhou penaltu na šampionátu australský kapitán Mile Jedinak. Dánsko se díky vítězství ujalo se čtyřmi body vedení v neúplné tabulce skupiny C, zatímco Austrálie získala první bod a udržela šanci na účast ve vyřazovací části. Druhé místo patří se třemi body Francii, kterou dnes odpoledne čeká zápas proti poslednímu Peru. Jihoameričané jsou zatím bez bodu.