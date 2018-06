MS fotbal 2018

Nejdříve remíza 1:1 s Islandem, nyní vysoká porážka s Chorvatskem 0:3. Argentina nepřijela na světový šampionát do Ruska v dobrém rozpoložení. „Odpovědnost za porážku nesu já, protože připravuji taktiku. Kdybych přišel s jiným plánem, třeba by to dopadlo jinak,“ vzal Sampaoli odpovědnost po čtvrtečním výbuchu na sebe.

Charismatický kouč zatím nenašel ideální taktiku, nefunguje obrana, ani útok, kupí se individuální chyby, kterým vévodí kiks brankáře Caballera, po kterém šli Chorvati do vedení. Nepovedená kvalifikace, kterou hattrickem zachraňoval až v posledním zápase v Ekvádoru Lionel Messi, nebyla rozhodně náhodou.

„Vždycky chci, aby hráči nastupovali na pozicích, kde hrají nejlépe. V případě tvůrce hry se nám to nepovedlo a to se podepsalo i na výkonu Lea Messiho. Navíc tým s ním nespolupracuje tak, jak jsme očekávali. Jako trenéři to musíme napravit a zabojovat v posledním zápase o postup,“ doufá Sampaoli v lepší zítřky.

Argentinský kouč dostával na pozápasové tiskové konferenci hroznou čočku od zástupců médií z vlastní země. „V první řadě prosím fanoušky o odpouštění,“ snažil se nejdříve omluvit příznivcům. „Jsme emočně zlomení. Chtěli jsme dostat Chorvaty pod tlak a hrát na jejich půlce. Ale první gól nás zlomil a už jsme nenašli odpověď na zbývající průběh zápasu," dodal.

Otázky mířily také na hrubou chybu brankáře Willyho Caballera, který v úvodu druhého poločasu doslova daroval úvodní branku utkání Ante Rebićovi. „Jsem ten, kdo musí udělat klíčová rozhodnutí. Klíč k naší porážce souvisí s mou zodpovědností, protože jsem trenér. Měl jsem věci nastavit jinak, možná lépe,“ neházel Sampaoli vinu na svého svěřence.

Sampaoli se po zápase samozřejmě nevyhnul porovnání Messiho a Cristiana Ronalda. „Cristiano je výborný hráč a hodně toho dokázal s klubem i reprezentací. Nyní je velmi těžké porovnávat tyhle dva hráče, protože realita argentinské sestavy ovlivňuje hodnocení. Leo je v obtížné pozici, protože sestava s ním neladí,“ snažil se zůstat nad věcí.

Argentina je nyní v obtížné situaci. Po dvou zápasech má na svém kontě pouhý bod a situaci ve skupině D už nemá ve svých rukou. Messimu a spol. byse v pátek hodila výhra Nigérie nad Islandem, pak by Argentincům stačilo v závěrečném utkání právě Afričany porazit a případně mít lepší skóre při shodě bodů s Islandem. Páteční neprohra Islandu ale téměř zabouchává Jihoameričnaům dveře do play off.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 53. Rebić, 80. Modrić, 90+1. Rakitić Sestavy Domácí: Caballero – Mercado, Otamendi, Tagliafico – Salvio (56. Pavón), Mascherano, E. Pérez (68. Dybala), Acuňa – Messi (C), Agüero (54. Higuaín), Meza. Hosté: Subašić – Vrsaljko, Lovren, D. Vida, Strinić – Rakitić, Brozović – Rebić (57. Kramarić), Modrić (C), Perišić (82. Kovačić) – Mandžukić (90+3. Ćorluka). Náhradníci Domácí: Ansaldi, Armani, Banega, Biglia, Di María, Dybala, Fazio, Guzmán, Higuaín, Lo Celso, Pavón, Rojo Hosté: Badelj, Bradarić, Ćaleta-Car, Ćorluka, Jedvaj, Kalinić, Kovačić, Kramarić, Livaković, Pivarić, Pjaca Karty Domácí: Mercado, Otamendi, Acuňa Hosté: Rebić, Mandžukić, Vrsaljko, Brozović Rozhodčí Irmatov – Rasulov, Saidov (všichni Uzbekistán) Stadion Stadion Nižnij Novgorod (Nižnij Novgorod) Návštěva 43319 diváků